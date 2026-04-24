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Darío Franco y un recuerdo imborrable: la pica especial con Independiente Rivadavia

Darío Franco tiene un episodio especial con Independiente Rivadavia en la última vez que lo enfrentó

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Darío Franco en sus épocas de entrenador de Almirante Brown. 

Darío Franco en sus épocas de entrenador de Almirante Brown. 

Una rivalidad especial une a Darío Franco, hoy entrenador de Gimnasia y Esgrima, y a Independiente Rivadavia. Este no es un clásico ni un partido más para el líder del cuerpo técnico mensana debido a un episodio pasado que cambió para siempre la historia del DT y de la Lepra .

Ese recuerdo particular que tiene Darío Franco con Independiente Rivadavia seguramente volverá a su memoria el día que pise el Bautista Gargantini para enfrentar a los mismos colores con los que no se cruza desde aquel amargo día para él.

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Dar&iacute;o Franco es el entrenador actual de Gimnasia y Esgrima.&nbsp;

Darío Franco es el entrenador actual de Gimnasia y Esgrima.

El episodio que une a Darío Franco con Independiente Rivadavia

En octubre del 2023, Darío Franco e Independiente Rivadavia se enfrentaron en la final por el primer ascenso de la B Nacional a la Primera División. En aquella ocasión, la Lepra escribió uno de los episodios más dorados en su historia al lograr escalar a la actual máxima categoría del fútbol argentino.

Darío Franco en aquel entonces dirigía Almirante Brown de Isidro Casanova. A la Fragata, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima llegó a mediados de 2023 para reemplazar a Gustavo Pinto tras la salida de Alejandro Orfila.

Al frente de Almirante Brown, Franco estuvo durante 19 encuentros en los que logró 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas. La más resonante fue tal vez aquella en la tarde noche de Mario Alberto Kempes de Córdoba donde Braian Sánchez y Victorio Ramis le dieron la victoria a Independiente Rivadavia para lograr el tan ansiado ascenso a la Primera División.

dario franco berti
Dar&iacute;o Franco y Alfredo Berti aquella tarde en el Kempes en la que ascendi&oacute; Independiente Rivadavia.&nbsp;

Darío Franco y Alfredo Berti aquella tarde en el Kempes en la que ascendió Independiente Rivadavia.

Luego de aquel episodio, Darío Franco no se volvió a cruzar con Independiente Rivadavia. Su derrotero continuó en Quilmes, luego en Arsenal - en la Primera Nacional- hasta esta temporada en la que tomó el timón de Gimnasia y Esgrima luego de la salida de Ariel Broggi.

Sin dudas será un reencuentro particular tanto para el entrenador, por aquel recuerdo y por ser un clásico, y para los hinchas de la Lepra y Alfredo Berti, quien aquella tarde en el Kempes fue nuevamente el arquitecto de los sueños de Independiente Rivadavia.

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