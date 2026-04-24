Una rivalidad especial une a Darío Franco, hoy entrenador de Gimnasia y Esgrima, y a Independiente Rivadavia. Este no es un clásico ni un partido más para el líder del cuerpo técnico mensana debido a un episodio pasado que cambió para siempre la historia del DT y de la Lepra .
Darío Franco y un recuerdo imborrable: la pica especial con Independiente Rivadavia
Darío Franco tiene un episodio especial con Independiente Rivadavia en la última vez que lo enfrentó
Ese recuerdo particular que tiene Darío Franco con Independiente Rivadavia seguramente volverá a su memoria el día que pise el Bautista Gargantini para enfrentar a los mismos colores con los que no se cruza desde aquel amargo día para él.
El episodio que une a Darío Franco con Independiente Rivadavia
En octubre del 2023, Darío Franco e Independiente Rivadavia se enfrentaron en la final por el primer ascenso de la B Nacional a la Primera División. En aquella ocasión, la Lepra escribió uno de los episodios más dorados en su historia al lograr escalar a la actual máxima categoría del fútbol argentino.
Darío Franco en aquel entonces dirigía Almirante Brown de Isidro Casanova. A la Fragata, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima llegó a mediados de 2023 para reemplazar a Gustavo Pinto tras la salida de Alejandro Orfila.
Al frente de Almirante Brown, Franco estuvo durante 19 encuentros en los que logró 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas. La más resonante fue tal vez aquella en la tarde noche de Mario Alberto Kempes de Córdoba donde Braian Sánchez y Victorio Ramis le dieron la victoria a Independiente Rivadavia para lograr el tan ansiado ascenso a la Primera División.
Luego de aquel episodio, Darío Franco no se volvió a cruzar con Independiente Rivadavia. Su derrotero continuó en Quilmes, luego en Arsenal - en la Primera Nacional- hasta esta temporada en la que tomó el timón de Gimnasia y Esgrima luego de la salida de Ariel Broggi.
Sin dudas será un reencuentro particular tanto para el entrenador, por aquel recuerdo y por ser un clásico, y para los hinchas de la Lepra y Alfredo Berti, quien aquella tarde en el Kempes fue nuevamente el arquitecto de los sueños de Independiente Rivadavia.