Darío Franco y un recuerdo imborrable: la pica especial con Independiente Rivadavia

El episodio que une a Darío Franco con Independiente Rivadavia

En octubre del 2023, Darío Franco e Independiente Rivadavia se enfrentaron en la final por el primer ascenso de la B Nacional a la Primera División. En aquella ocasión, la Lepra escribió uno de los episodios más dorados en su historia al lograr escalar a la actual máxima categoría del fútbol argentino.

Darío Franco en aquel entonces dirigía Almirante Brown de Isidro Casanova. A la Fragata, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima llegó a mediados de 2023 para reemplazar a Gustavo Pinto tras la salida de Alejandro Orfila.

Al frente de Almirante Brown, Franco estuvo durante 19 encuentros en los que logró 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas. La más resonante fue tal vez aquella en la tarde noche de Mario Alberto Kempes de Córdoba donde Braian Sánchez y Victorio Ramis le dieron la victoria a Independiente Rivadavia para lograr el tan ansiado ascenso a la Primera División.

dario franco berti Darío Franco y Alfredo Berti aquella tarde en el Kempes en la que ascendió Independiente Rivadavia.

Luego de aquel episodio, Darío Franco no se volvió a cruzar con Independiente Rivadavia. Su derrotero continuó en Quilmes, luego en Arsenal - en la Primera Nacional- hasta esta temporada en la que tomó el timón de Gimnasia y Esgrima luego de la salida de Ariel Broggi.

Sin dudas será un reencuentro particular tanto para el entrenador, por aquel recuerdo y por ser un clásico, y para los hinchas de la Lepra y Alfredo Berti, quien aquella tarde en el Kempes fue nuevamente el arquitecto de los sueños de Independiente Rivadavia.