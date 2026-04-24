Matías Villarreal, el volante que jugó en Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, habló del clásico

El volante Matías Villarreal, que hoy se desempeña en Central Norte de Salta, que se inició en Independiente Rivadavia y luego jugó en Gimnasia y Esgrim, palpitó el clásico.

Matías Villarreal Gimnasia y Esgrima.jpg Matías Villarreal tuvo destacadas actuaciones en el Lobo.

Matías Villarreal habló con Ovación desde Salta y aseguró: "Hace cuatro años que no se juega el clásico, ahora se encontrarán en Primera División y se va a vivir un linda fiesta. Esperemos que la familia pueda disfrutar del partido independientemente del resultado que se produzca el domingo".

Matías Villarreal jugó en Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

Matías Villarreal habló de lo que representa jugar en los dos clubes. "Soy un agradecido por el respeto que han tenido conmigo ambas hinchadas. Independiente Rivadavia fue el primer club donde jugué y donde me inicié. Después me tocó estar en Gimnasia y Esgrima. Siempre que se juega un clásico es algo especial y particular. Los dos clubes en distintas etapa de mi vida, tienen una estrellita".

"Gimnasia y Esgrima confió en incorporar a un jugador que se había iniciado en Independiente Rivadavia. Al principio fui resistido pero después en base a trabajo, y esfuerzo y rendimiento. me tocó dejar afuera a Independiente Rivadavia en el Reducido", dijo.

Matias Villaarreal lepra. Matías Villarrreal se inició en la Lepra.

Matías Villarreal habló de sus inicios en Independiente Rivadavia y del gran momento del club

"Independiente Rivadavia me formó como jugador y me dio la posibilidad de empezar mi carrera en forma profesional. Tengo una gran relación por las amistades que hice en ese club, y siempre hablamos", expresó Villarreal.

"Independiente Rivadavia está en un gran momento, siempre que estuvo Daniel Vila en el club se hicieron grandes campañas. Logró el ascenso a Primera, ganó la Copa Argentina y hoy está jugando un torneo internacional con un gran entrenador como Alfredo Berti", afirmó.

Su opinión de Gimnasia y Esgrima

"Gimnasia y Esgrima se está acomodando en la categoría, que le cuesta como los equipos que recién ascienden. Al equipo lo encuentra en alza con Darío Franco, como entrenador".

El último clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima