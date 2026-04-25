River Plate será este sábado anfitrión de Aldosivi, en un encuentro válido por la 16ª ronda de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo de Eduardo Coudet necesita un triunfo para recuperarse anímicamente de la derrota frente a Boca en el Superclásico.
A qué hora juega River con Aldosivi y dónde verlo por TV
River Plate recibe a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Monumental por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional
El partido entre el Millonario y el Tiburón tendrá inicio a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental. El árbitro será Nicolás Ramírez, asistido en el VAR por Nicolás Lamolina. Podrá verse por TV en los canales de cable TNT Sports Premium y HBO (Pack Fútbol).
River va en busca de la recuperación frente a Aldosivi
River Plate buscará la recuperación anímica, tras la derrota de local por 1 a 0 en el Superclásico ante Boca, que se impuso gracias al gol de penal del volante mundialista Leandro Paredes.
Sin embargo, el conjunto que dirige el Chacho Coudet es escolta en la Zona B de Independiente Rivadavia -a solo cuatro puntos-, y es junto a la Lepra uno de los que tiene asegurado el pasaje a los octavos de final del Torneo Apertura.
Las bajas del Millonario
River no podrá contar este sábado con figuras, como el arquero Franco Armani, los mediocampistas Fausto Vera y Juan Fernando Quintero y el delantero Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.
Cómo llega Aldosivi frente a River
Aldosivi, equipo que dirige Israel Damonte, es uno de los candidatos al descenso en esta temporada de la Liga Profesional.
El Tiburón está penúltimo en la Zona B y sólo suma 7 unidades, superando apenas al colero Estudiantes de Río Cuarto en el Grupo. En los promedios para el descenso suma 0.870, mientras que los cordobeses tienen 0.333.
En la última fecha el equipo marplatense estuvo muy cerca de ganarle de local a Racing, pero los dirigidos por Gustavo Costas, con un hombre menos, lo igualaron poniendo el marcador final 1 a 1.
Ficha del partido y probables formaciones
Torneo Apertura, Zona B - fecha 16-
- Estadio: Monumental (River Plate)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Nicolás Lamolina
- Hora: 21:30
- TV: TNT Sports Premium/ HBO (Pack Fútbol)
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.__IP__
Aldosivi: Axel Werner; Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya; Lucas Rodríguez, Martín García, Esteban Rolón, Rodrigo González; Felipe Anso, Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.