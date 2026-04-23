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Venta de entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: precios y cómo comprarlas

Ya está habilitada la venta de entradas para los próximos partidos que Independiente Rivadavia jugará de local por la Copa Libertadores.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los hinchas fueron a Río y coparán el Malvinas.

Los hinchas fueron a Río y coparán el Malvinas.

Aunque la expectativa está puesta en el clásico del domingo ante Gimnasia y Esgrima, ya está habilitada la venta de entradas para los próximos partidos que Independiente Rivadavia jugará de local por la Copa Libertadores.

La Lepra, líder del Grupo C, se medirá el jueves 30 de abril a las 19 ante Deportivo La Guaira de Venezuela y el miércoles 6 de mayo a las 21.30 ante Fluminense, mismo rival al que venció en el Maracaná la semana pasada.

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Los hinchas de Independiente Rivadavia ya tienen disponibles las entradas para los pr&oacute;ximos partidos de la Copa Libertadores.

Los hinchas de Independiente Rivadavia ya tienen disponibles las entradas para los próximos partidos de la Copa Libertadores.

Ambos encuentros se jugarán en el estadio Malvinas Argentinas y los tickets están a la venta a través de Global Fan y además, el club anunció que los socios con cuota al día podrán adquirir una entrada extra para un no socio, con valor idéntico al precio exclusivo para socios.

Entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Socios

  • Popular: $32.000 por partido y $60.000 dos partidos.
  • Platea descubierta: $50.000 y $96.000
  • Platea cubierta: $72.000 y $127.000

No socios

  • Popular: $60.000 por partido y $100.000 dos partidos.
  • Platea descubierta: $80.000 y $150.000
  • Platea cubierta: $110.000 y $200.000

Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Con 2 triunfos en 2 partidos Independiente Rivadavia lidera el Grupo C de la Copa Libertadores con 6 puntos y escoltado por su próximo rival, Deportivo La Guaira, que tiene 2 unidades producto de 2 empates.

Con solo un punto (un empate y una derrota) están Bolívar y Fluminense, que jugarán entre sí el jueves 30 a las 19, en la altura de La Paz.

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