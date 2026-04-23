Venta de entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: precios y cómo comprarlas

Ambos encuentros se jugarán en el estadio Malvinas Argentinas y los tickets están a la venta a través de Global Fan y además, el club anunció que los socios con cuota al día podrán adquirir una entrada extra para un no socio, con valor idéntico al precio exclusivo para socios.

Entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Socios

Popular: $32.000 por partido y $60.000 dos partidos.

Platea descubierta: $50.000 y $96.000

Platea cubierta: $72.000 y $127.000

No socios

Popular: $60.000 por partido y $100.000 dos partidos.

Platea descubierta: $80.000 y $150.000

Platea cubierta: $110.000 y $200.000

Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Con 2 triunfos en 2 partidos Independiente Rivadavia lidera el Grupo C de la Copa Libertadores con 6 puntos y escoltado por su próximo rival, Deportivo La Guaira, que tiene 2 unidades producto de 2 empates.

Con solo un punto (un empate y una derrota) están Bolívar y Fluminense, que jugarán entre sí el jueves 30 a las 19, en la altura de La Paz.