El anuncio de la FIA que modifica el GP de Miami y que agarró desprevenido a Franco Colapinto

La FIA confirmó un cambio en el GP de Miami
La Fórmula 1 se encuentra en el centro de la polémica porque son varios los pilotos que acusan que las competencias han perdido su magia, con Max Verstappen a la cabeza. Por el momento no se decidieron cambios significativos; sin embargo, si anunciaron una modificación para la agenda del GP de Miami.
La FIA explicó que la práctica que se realizará el viernes 1 de mayo será más larga ya que se extenderá a 90 minutos los Libres 1 comenzando media hora antes; de esta manera las prácticas programadas para las 13.30 comenzarán a las 13, finalizando en el horario anteriormente estipulado: las 14.30.
Hay tres situaciones que motivan esta decisión:
- se trata del primer entrenamiento luego de las modificaciones en el reglamento.
- la F1 viene de un mes completo sin actividades.
- al haber una carrera de Sprint solo se realizará una clasificación a lo largo del fin de semana.
La modificación solo afectará al GP de Miami, pero no especificaron qué sucederá en las otras competencias que tengan carrera de Sprint.
FIA - GP de Miami
El comunicado de la FIA sobre el GP de Miami.
El cronograma del GP de Miami
- Viernes 1 de mayo:
- Prácticas libres 1: 13 a 14.30.
- Clasificación Sprint: 17.30.
- Sábado 2 de mayo:
- Carrera Sprint: 13 a 14.
- Clasificación: 17 a 18.
- Domingo 3 de mayo:
Todos los horarios corresponden a la Argentina.