El anuncio de la FIA que modifica el GP de Miami y que agarró desprevenido a Franco Colapinto

La FIA confirmó un cambio en el GP de Miami

La Fórmula 1 se encuentra en el centro de la polémica porque son varios los pilotos que acusan que las competencias han perdido su magia, con Max Verstappen a la cabeza. Por el momento no se decidieron cambios significativos; sin embargo, si anunciaron una modificación para la agenda del GP de Miami.

La FIA explicó que la práctica que se realizará el viernes 1 de mayo será más larga ya que se extenderá a 90 minutos los Libres 1 comenzando media hora antes; de esta manera las prácticas programadas para las 13.30 comenzarán a las 13, finalizando en el horario anteriormente estipulado: las 14.30.

Hay tres situaciones que motivan esta decisión:

se trata del primer entrenamiento luego de las modificaciones en el reglamento.

la F1 viene de un mes completo sin actividades.

viene de un mes completo sin actividades. al haber una carrera de Sprint solo se realizará una clasificación a lo largo del fin de semana.

La modificación solo afectará al GP de Miami, pero no especificaron qué sucederá en las otras competencias que tengan carrera de Sprint.

FIA - GP de Miami El comunicado de la FIA sobre el GP de Miami.

El cronograma del GP de Miami

Viernes 1 de mayo: Prácticas libres 1: 13 a 14.30. Clasificación Sprint: 17.30.

Sábado 2 de mayo: Carrera Sprint: 13 a 14. Clasificación: 17 a 18.

Domingo 3 de mayo: Carrera: 17.



Todos los horarios corresponden a la Argentina.