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Regresa la competencia

El anuncio de la FIA que modifica el GP de Miami y que agarró desprevenido a Franco Colapinto

Entre el 1 y el 3 de mayo Franco Colapinto volverá a competir en el Gran Premio de Miami tras el parate obligatorio por el conflicto en Medio Oriente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El GP de Miami sufrió una modificación en su horario.

El GP de Miami sufrió una modificación en su horario.

Franco Colapinto está en Argentina a días de ser el protagonista de la exhibición histórica que se realizará en Buenos Aires; pero luego tendrá que viajar hasta Estados Unidos para ser parte del Gran Premio de Miami, entre el 1 y el 3 de mayo en una competencia que incluirá un Sprint.

El regreso de la Fórmula 1 se dará luego de poco más de un mes sin competir: la última vez que los monoplazas rugieron en la pista fue en el GP de Japón, luego se suspendieron los compromisos en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

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Luego de la exhibici&oacute;n Franco Colapinto se preparar&aacute; para el GP de Miami.

Luego de la exhibición Franco Colapinto se preparará para el GP de Miami.

La FIA confirmó un cambio en el GP de Miami

La Fórmula 1 se encuentra en el centro de la polémica porque son varios los pilotos que acusan que las competencias han perdido su magia, con Max Verstappen a la cabeza. Por el momento no se decidieron cambios significativos; sin embargo, si anunciaron una modificación para la agenda del GP de Miami.

La FIA explicó que la práctica que se realizará el viernes 1 de mayo será más larga ya que se extenderá a 90 minutos los Libres 1 comenzando media hora antes; de esta manera las prácticas programadas para las 13.30 comenzarán a las 13, finalizando en el horario anteriormente estipulado: las 14.30.

Hay tres situaciones que motivan esta decisión:

  • se trata del primer entrenamiento luego de las modificaciones en el reglamento.
  • la F1 viene de un mes completo sin actividades.
  • al haber una carrera de Sprint solo se realizará una clasificación a lo largo del fin de semana.

La modificación solo afectará al GP de Miami, pero no especificaron qué sucederá en las otras competencias que tengan carrera de Sprint.

FIA - GP de Miami
El comunicado de la FIA sobre el GP de Miami.

El comunicado de la FIA sobre el GP de Miami.

El cronograma del GP de Miami

  • Viernes 1 de mayo:
    • Prácticas libres 1: 13 a 14.30.
    • Clasificación Sprint: 17.30.
  • Sábado 2 de mayo:
    • Carrera Sprint: 13 a 14.
    • Clasificación: 17 a 18.
  • Domingo 3 de mayo:
    • Carrera: 17.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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