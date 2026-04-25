Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este sábado 25 de abril de 2026 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
¿Sin agua? un nuevo corte afecta a importantes localidades de Buenos Aires este sábado
ABSA informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verán afectadas importantes localidades a lo largo del día
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua en Buenos Aires interrumpe el suministro
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos de mantenimiento sobre una cañería de impulsión, en Las Flores. Las tareas tendrán lugar entre las 4:00 y las 9:00 am, buscando disminuir su impacto en las actividades diarias. No obstante, durante la intervención se afectará el suministro en toda la localidad. Sin embargo, el servicio se restablecerá paulatinamente.
Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, y priorizando su uso en instancias de consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.