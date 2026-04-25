¿Sin agua? un nuevo corte afecta a importantes localidades de Buenos Aires este sábado

Corte de agua en Buenos Aires interrumpe el suministro

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos de mantenimiento sobre una cañería de impulsión, en Las Flores. Las tareas tendrán lugar entre las 4:00 y las 9:00 am, buscando disminuir su impacto en las actividades diarias. No obstante, durante la intervención se afectará el suministro en toda la localidad. Sin embargo, el servicio se restablecerá paulatinamente.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, y priorizando su uso en instancias de consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio.

Recomendaciones ante la falta de agua

corte de agua atencion Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.