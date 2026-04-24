Corte de agua: más de 12 horas sin servicio en una localidad bonaerense

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos de mantenimiento en diferentes instancias del servicio de agua de General Lavalle. Las tareas comenzarán el mismo viernes 24 a partir de las 12:00 hs, con la limpieza de la cisterna general de la localidad. Estos trabajos demandarán la interrupción total del servicio por un plazo de 12 horas, a las que se suman otras 12 horas necesarias para el restablecimiento del sistema.

Además, durante la jornada del sábado 25, se realizará el drenado de la red de distribución, como parte complementaria de los trabajos programados durante el día anterior. Estas tareas se han planificado de esta manera para no interrumpir el curso de las jornadas educativas del viernes, y con la finalidad de lograr la normalización del servicio en toda la red durante las jornadas de fin de semana, previo al inicio de clases del lunes siguiente, reduciendo el impacto de las mismas.

Asimismo, se dispondrá de camión cisterna propio para asistir alternativamente a instituciones prioritarias que lo requieran.

Qué hacer ante un corte de agua

corte de agua (2) Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.