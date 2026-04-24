Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este viernes 24 de abril de 2026 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: más de 12 horas sin servicio en una localidad bonaerense
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verán afectadas importantes localidades a lo largo del día
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua en Buenos Aires interrumpe el suministro en una localidad
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos de mantenimiento en diferentes instancias del servicio de agua de General Lavalle. Las tareas comenzarán el mismo viernes 24 a partir de las 12:00 hs, con la limpieza de la cisterna general de la localidad. Estos trabajos demandarán la interrupción total del servicio por un plazo de 12 horas, a las que se suman otras 12 horas necesarias para el restablecimiento del sistema.
Además, durante la jornada del sábado 25, se realizará el drenado de la red de distribución, como parte complementaria de los trabajos programados durante el día anterior. Estas tareas se han planificado de esta manera para no interrumpir el curso de las jornadas educativas del viernes, y con la finalidad de lograr la normalización del servicio en toda la red durante las jornadas de fin de semana, previo al inicio de clases del lunes siguiente, reduciendo el impacto de las mismas.
Asimismo, se dispondrá de camión cisterna propio para asistir alternativamente a instituciones prioritarias que lo requieran.
Qué hacer ante un corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.