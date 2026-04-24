Franco Colapinto en Buenos Aires: "Cumpliendo un sueño" antes del Road Show

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047671067196481850&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto palpitó su Road Show del domingo en el centro porteño y dejó en claro que cumplirá un SUEÑO que tenía desde chico: ¡Correr con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires!



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/L9w7ZJEUKr — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

"Es un sueño que tenía desde muy chico y tenía ganas de concretar. Que se haya dado es algo muy lindo y creo que va a generar algo muy lindo en el país y en la gente", expresó Franco sobre el evento que recorrerá calles emblemáticas como Av. Libertador y Figueroa Alcorta.

La posibilidad de que vuelva un Gran Premio a la Argentina

Otro de los temas que abordó Franco Colapinto en conferencia de prensa fue acerca de la posibilidad de que la Argentina vuelva a ser sede de un Gran Premio en el calendario de la Fórmula 1. La última vez que se dio un evento de dicha magnitud fue el 12 de abril de 1998 cuando se disputó el Gran Premio de Argentina en el Autódromo de Buenos Aires. Fue la tercera fecha del campeonato y el ganador fue Michael Schumacher con Ferrari.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047680730776371378&partner=&hide_thread=false ¿PUEDE HABER UN GRAN PREMIO DE F1 EN ARGENTINA?



Franco Colapinto habló en la previa de la exhibición del domingo: "Va por buen camino, se están haciendo todos los pasos correctos. Igual, no es tan fácil como puede parecer" pic.twitter.com/GsOebTOhLU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 24, 2026

Luego de realizar una visita por el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, Franco Colapinto se refirió a la posibilidad de que ese sea el escenario de un Gran Premio. "Correr un Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida. La pista la vi bien, vi el Autódromo ahora y es diferente, no hay nada de lo que había antes. Es una obra grande y era necesaria para que pueda volver la Fórmula 1 al país. Va por buen camino, se están haciendo todos los pasos correctos para que se pueda dar. El trazado lo veremos con el Moto GP. El primer paso es ver cómo funcionan otras categorías. Me ilusiono mucho. No es tan fácil como puede parecer pero espero que se lleve por el camino correcto".

El Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+ Plan Premium.