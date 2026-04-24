Franco Colapinto en Buenos Aires: "Cumpliendo un sueño" antes del Road Show

Franco Colapinto vivirá una jornada única, este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando por las calles de la capital argentina haga rodar un monoplaza de Fórmula 1 de Alpine.
Franco Colapinto habló en la previa de la exhibición callejera que realizará en Buenos Aires el próximo domingo
Franco Colapinto vivirá una jornada única, este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando por las calles de la capital argentina haga rodar un monoplaza de Fórmula 1 de Alpine.
Luego arribar a territorio argentino, Franco Colapinto visitó las obras de renovación del Autódromo Óscar y Juan Gálvez y aprovechó para disfrutar y hacer karting en la capital de nuestro país. Este viernes el piloto de Alpine habló con la prensa y expresó toda su felicidad de poder correr con la compañía del público argentino.
Este 26 de abril, Franco Colapinto realizará una exhibición callejera que marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después varios años. "Estoy feliz de volver a la Argentina. Es muy lindo reencontrarme con mi gente, con mi familia. Es muy especial. Traer a un evento un auto de Fórmula 1 después de tanto tiempo y años es algo muy especial", señaló el piloto de Alpine en conferencia de prensa.
"Es un sueño que tenía desde muy chico y tenía ganas de concretar. Que se haya dado es algo muy lindo y creo que va a generar algo muy lindo en el país y en la gente", expresó Franco sobre el evento que recorrerá calles emblemáticas como Av. Libertador y Figueroa Alcorta.
Otro de los temas que abordó Franco Colapinto en conferencia de prensa fue acerca de la posibilidad de que la Argentina vuelva a ser sede de un Gran Premio en el calendario de la Fórmula 1. La última vez que se dio un evento de dicha magnitud fue el 12 de abril de 1998 cuando se disputó el Gran Premio de Argentina en el Autódromo de Buenos Aires. Fue la tercera fecha del campeonato y el ganador fue Michael Schumacher con Ferrari.
Luego de realizar una visita por el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, Franco Colapinto se refirió a la posibilidad de que ese sea el escenario de un Gran Premio. "Correr un Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida. La pista la vi bien, vi el Autódromo ahora y es diferente, no hay nada de lo que había antes. Es una obra grande y era necesaria para que pueda volver la Fórmula 1 al país. Va por buen camino, se están haciendo todos los pasos correctos para que se pueda dar. El trazado lo veremos con el Moto GP. El primer paso es ver cómo funcionan otras categorías. Me ilusiono mucho. No es tan fácil como puede parecer pero espero que se lleve por el camino correcto".
El Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+ Plan Premium.