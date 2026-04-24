Darío Benedetto se metió en la polémica del Superclásico: qué dijo de la controvertida jugada del River vs Boca

"A los clubes grandes siempre hay que tenerlos en cuenta. Boca siempre es candidato. Para ser campeón de América tenés que sobresalir en todos los sectores y también tener suerte. Es muy difícil conseguir eso", dijo el goleador.

"Me iba a retirar hasta hace poco, pero me dieron ganas de seguir jugando. Estoy pasando un momento muy feliz en mi carrera y en mi vida, disfrutando mis últimos años. Cuando no me salían las cosas me frustraba, hoy puedo decir que encontré mi lugar", dijo al referirse a sus flojos pasos por Olimpia de Paraguay y Newell's.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2047735536949809448&partner=&hide_thread=false "MI CICLO EN BOCA ESTABA CUMPLIDO, CREO QUE DEJÉ TODO POR ESA CAMISETA Y LO DEMOSTRÉ. LAS ESTADÍSTICAS LO DICEN DE ESA MANERA"



Pipa Benedetto, mano a mano en TyC Sports sobre su salida de #Boca.



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Qué dijo el Pipa Benedetto de la polémica que se dio en el Superclásico

Benedetto habló desde Guayaquil -juega en el Barcelona de ese país- "Me cobran un penal así y te tenés que agarrar a trompadas".

"Son contactos de juego, son forcejeos y toques dentro del área. Si cobrás ese penal tenés que cobrar diez por partido, no fue nada. Yo lo aprendí de grande, el árbitro puede cobrar a favor o en contra o lo que sea, pero si vos jugás a la pelota y sos mejor que el rival vas a ganar siempre", le dijo el Pipa a TyC Sports.