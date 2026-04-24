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Darío Benedetto se metió en la polémica del Superclásico: qué dijo de la controvertida jugada del River vs Boca

El ex delantero de Boca Darío Benedetto opinó de la polémica que se dio en el Superclásico ante River. El juez Darío Herrera no le cobró un penal al Millonario

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Pipa Benedetto habló del Boca vs  River.

El Pipa Benedetto habló del Boca vs  River.

El ex delantero de Boca Darío Benedetto, fiel a su estilo, se metió en la polémica que se dio en el Superclásico ante River. El juez Darío Herrera no le cobró un penal al Millonario sobre el final del partido, cuando Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta.

Además el Pipa recordó como fue volver al estadio de Boca con la camiseta de Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores. "No me costó pisar La Bombonera, siempre entrar a ese estadio me pone muy feliz. Me pone contento el buen presente, le tengo respeto y cariño a la gente de Boca", dijo.

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Benedetto no se olvida de Boca.

Benedetto no se olvida de Boca.

"A los clubes grandes siempre hay que tenerlos en cuenta. Boca siempre es candidato. Para ser campeón de América tenés que sobresalir en todos los sectores y también tener suerte. Es muy difícil conseguir eso", dijo el goleador.

"Me iba a retirar hasta hace poco, pero me dieron ganas de seguir jugando. Estoy pasando un momento muy feliz en mi carrera y en mi vida, disfrutando mis últimos años. Cuando no me salían las cosas me frustraba, hoy puedo decir que encontré mi lugar", dijo al referirse a sus flojos pasos por Olimpia de Paraguay y Newell's.

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Qué dijo el Pipa Benedetto de la polémica que se dio en el Superclásico

Benedetto habló desde Guayaquil -juega en el Barcelona de ese país- "Me cobran un penal así y te tenés que agarrar a trompadas".

"Son contactos de juego, son forcejeos y toques dentro del área. Si cobrás ese penal tenés que cobrar diez por partido, no fue nada. Yo lo aprendí de grande, el árbitro puede cobrar a favor o en contra o lo que sea, pero si vos jugás a la pelota y sos mejor que el rival vas a ganar siempre", le dijo el Pipa a TyC Sports.

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