"Hay algo que no estoy listo para decir al público": la declaración de uno de los astronautas de Artemis II

Nave Orion en el agua Los atronautas de la misión Artemis II: Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen.

Esa velocidad extrema genera condiciones críticas durante el ingreso a la Tierra. Se produce un calentamiento del aire alrededor de la cápsula que puede llegar hasta los 2.000 grados centígrados. Además, el ángulo de ingreso también resulta determinante para evitar una tragedia. Tenía que ser una inclinación exacta, que en este caso fue de -6°.

Las declaraciones del astronauta

Glover comentó que el comportamiento real de la nave superó las simulaciones que habían realizado en la Tierra. Explicó que la nave Orion tenía mejores sensasiones, y menos amplitud en los controles. Además, destacó que el sistema integrado funcionó con mayor precisión de lo esperado, lo que refuerza la confianza en futuras misiones del programa Artemis.

El momento más crítico fue cuando la cápsula comenzó a atravesar la atmósfera terrestre y aparecieron llamas. “Cuando empezaron las llamas, pensé: ‘Eso es grande. ¿Se supone que debe ser tan grande?’”. A pesar de la intensidad, aseguró que la estabilidad visual era una señal positiva para los pilotos.

Mientras explicaba el proceso, el astronauta hizo una pausa significativa al recordar un instante concreto: “Y luego hubo un punto... hay algo que no estoy listo para decir al público todavía”.

Nave Orion en el agua La misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito el 10 de abril de 2026, con el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, cerca de San Diego, California.

Esta afirmación generó interés e inquietud en el mundo, como en la comunidad científica y aeroespacial sobre posibles fenómenos aún no divulgados, o incluso sobre la experiencia de regresar a la Tierra.