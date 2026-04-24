El Real Madrid se resignó a un empate ante el Betis y se alejó más del Barcelona en la Liga de España

futbol-españa-real betis-real madrid Kylian Mbappé tuvo la chance de aumentar la ventaja inicial del Real Madrid, pero su remate dio en el brazo de un defensor del Betis, en claro penal, y el balón se fue desviado y no se sancionó la falta.

Vinicius Júnior abrió la ilusión del Real Madrid ante el Betis

El Real Madrid se había puso en ventaja a los 17 minutos (17') de la primera mitad gracias a una oportuna aparición del brasileño Vinicius Júnior. El delantero capitalizó un balón largo del arquero rival y definió para marcar el 1-0 en un encuentro de ritmo bajo y con escasas situaciones de peligro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KalshiFC/status/2047758270052401199&partner=&hide_thread=false VINICIUS JR SCORES AND PUTS REAL MADRID IN THE LEAD AGAINST REAL BETIS !!!!!!!!!!!!!!!!



Real Betis 0-1 Real Madrid



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Durante gran parte del partido, el equipo Merengue sostuvo la diferencia mínima sin sobresaltos, apoyado en intervenciones oportunas de su arquero Andriy Lunin, que respondió cuando fue exigido por los locales.

La falta de definición para sacar más ventaja y liquidar el encuentro le terminó pasando factura en el tramo final a los dirigidos por Álvaro Arbeloa.

Cuando los madrileños acariciaban el triunfo, ya en el cuarto minuto adicionado en el complemento, llegó el baldazo de agua fría a la visita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tekkersfoot/status/2047783003988857136&partner=&hide_thread=false HECTOR BELLERIN HAS EQUALIZED IN THE 94TH MINUTE FOR REAL BETIS!



Real Betis 1-1 Real Madrid.pic.twitter.com/c58DZqp73s — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 24, 2026

Héctor Bellerín capturó una pelota suelta tras una serie de rebotes dentro del área, y definió con precisión para establecer el 1-1, desatando el festejo local y sellando el empate.

El resultado dejó al Real Madrid -escolta con 74 puntos- en una posición comprometida en la lucha por el título, con la presión de no poder ceder más puntos y con el clásico con el puntero Barcelona (82 puntos) aún por disputarse en el horizonte.