La fecha 32 de la Liga de España dejó un sabor amargo en el Real Madrid, que en su visita al Real Betis en La Cartuja, vio diluirse su aspiración de sumar de a tres puntos y achicar la diferencia con el líder FC Barcelona en las posiciones de la Liga de España.
El Real Madrid se resignó a un empate ante el Betis y se alejó más del Barcelona en la Liga de España
El Real Madrid no pudo achicar la ventaja del líder Barcelona en las posiciones de la Liga de España al sufrir el agónico empate ante el Betis
Luego de ir ganando por la mínima, Real Madrid no pudo sostener la ventaja ante el Real Betis del chileno Manuel Pellegrini y se complicó seriamente tras igualar 1-1 en tiempo de descuento en el estadio Benito Villamarín. Este resultado lo deja a ocho puntos del líder de las posiciones, el Barcelona, que además tiene un partido pendiente.
Durante el partido hubo un par de jugadas polémicas, donde no se sancionaron claros penales a ambos equipos por toques con la mano dentro del área.
Vinicius Júnior abrió la ilusión del Real Madrid ante el Betis
El Real Madrid se había puso en ventaja a los 17 minutos (17') de la primera mitad gracias a una oportuna aparición del brasileño Vinicius Júnior. El delantero capitalizó un balón largo del arquero rival y definió para marcar el 1-0 en un encuentro de ritmo bajo y con escasas situaciones de peligro.
Durante gran parte del partido, el equipo Merengue sostuvo la diferencia mínima sin sobresaltos, apoyado en intervenciones oportunas de su arquero Andriy Lunin, que respondió cuando fue exigido por los locales.
La falta de definición para sacar más ventaja y liquidar el encuentro le terminó pasando factura en el tramo final a los dirigidos por Álvaro Arbeloa.
Cuando los madrileños acariciaban el triunfo, ya en el cuarto minuto adicionado en el complemento, llegó el baldazo de agua fría a la visita.
Héctor Bellerín capturó una pelota suelta tras una serie de rebotes dentro del área, y definió con precisión para establecer el 1-1, desatando el festejo local y sellando el empate.
El resultado dejó al Real Madrid -escolta con 74 puntos- en una posición comprometida en la lucha por el título, con la presión de no poder ceder más puntos y con el clásico con el puntero Barcelona (82 puntos) aún por disputarse en el horizonte.