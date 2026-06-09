El Atlético de Madrid se burló del Real Madrid tras rechazar la gran oferta por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid se burló del Real Madrid en las redes sociales

El Atlético citó el comunicado del Real Madrid en la red social X y publicó un simple emoticón de risa.

Luego el Atlético publicó un segundo mensaje y señaló: "Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid".

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"Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", dijo y agregó: "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada".

Además, el club fue contundente respecto a la situación de Julián Álvarez: "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", desmintiendo cualquier posibilidad de negociación abierta con el conjunto merengue.

La publicación también incluyó una nueva chicana vinculada a la histórica rivalidad entre ambos equipos. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el @FCBarcelona_es",

Y remató: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!".

Julián Álvarez sigue enfocado en el Mundial y por ahora no piensa en su futuro. Aparentemente el atacante del Atlético seguirá en el equipo colchonero por algún tiempo, a no ser que aparezca una gran oferta para llevárselo.