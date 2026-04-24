Luto en la Selección Argentina de Vóley: murió la ex Pantera Micaela Vogel

Falleció una de las jugadoras que forjó la fama de Las Panteras

Vogel tuvo una larga carrera en el vóley, y jugaba como punta receptora y central. Ella formó parte del plantel histórico de Las Panteras que logró la primera clasificación deportiva de la Selección argentina de la Feva a un Mundial Femenino de la FIVB, disputado en Alemania 2002. Además de Micaela, en ese equipo se destacaron también Carolina Costagrande, Romina Lamas, y Mariana Conde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2047772365724246509&partner=&hide_thread=false Una triste noticia golpeó al vóley argentino y, en particular, al entorno de Las Panteras: falleció Micaela Vogel, quien integró la Selección nacional y desarrolló parte de su carrera tanto en el país como en el exterior. La deportista había atravesado durante un largo tiempo una… pic.twitter.com/rwTN0OXBGW — TyC Sports (@TyCSports) April 24, 2026

Comenzó su carrera jugando para los clubes GEBA, San Lorenzo, River Plate; y Gimnasia y Esgrima La Plata tras regresar de Europa en 2007.

En el Viejo Continente compitió en Italia, en clubes de Serie A1 como Volley Modena, Monte Schiavo Banca Marche Jesi y PinetaGuru Ravenna, donde fue reconocida por su capacidad ofensiva.

La noticia fue confirmada por la FeVA a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida. "La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias. Que en paz descanse", señalaron desde la entidad.