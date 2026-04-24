Este viernes la Federación Argentina de Vóleibol anunció una mala noticia: el fallecimiento de la ex jugadora de la Selección Argentina de Vóley, Micaela Vogel, una de las figuras que forjaron la leyenda de Las Panteras, que metieron a la rama femenina de este deporte en el plano internacional.
Luto en la Selección Argentina de Vóley: murió la ex Pantera Micaela Vogel
La Federación de Vóley -FeVA- dio a conocer la muerte de una de las jugadoras ilustres de la Selección Argentina de vóley -Las Panteras-
Micaela Vogel luchó por mucho tiempo contra una enfermedad terminal hasta este viernes, cuando fue anunciada su muerte, a los 42 años. Nacida el 12 de enero de 1984, en la localidad de Villa Iris, del Sur de Buenos Aires (Partido de Puán). Tras su alejamiento del deporte se dedicó a su profesión de diseñadora de interiores y espacios verdes.
Falleció una de las jugadoras que forjó la fama de Las Panteras
Vogel tuvo una larga carrera en el vóley, y jugaba como punta receptora y central. Ella formó parte del plantel histórico de Las Panteras que logró la primera clasificación deportiva de la Selección argentina de la Feva a un Mundial Femenino de la FIVB, disputado en Alemania 2002. Además de Micaela, en ese equipo se destacaron también Carolina Costagrande, Romina Lamas, y Mariana Conde.
Comenzó su carrera jugando para los clubes GEBA, San Lorenzo, River Plate; y Gimnasia y Esgrima La Plata tras regresar de Europa en 2007.
En el Viejo Continente compitió en Italia, en clubes de Serie A1 como Volley Modena, Monte Schiavo Banca Marche Jesi y PinetaGuru Ravenna, donde fue reconocida por su capacidad ofensiva.
La noticia fue confirmada por la FeVA a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida. "La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias. Que en paz descanse", señalaron desde la entidad.