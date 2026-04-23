Clásico mendocino: el 1x1 entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

Los arqueros

En cada arco, la experiencia y la juventud se contrastarán entre Nicolás Bolcato, de Independiente Rivadavia, y César Rigamonti, de Gimnasia.

bolcato Nicolás Bolcato, arquero de Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza.

El guardametas de la Lepra ha tenido grandes actuaciones a sus apenas 21 años. No solo se agigantó ante Fluminense en el Maracaná sino que también apareció en momentos complicados del Apertura en el que hoy la Lepra se encuentra puntero. Se convirtió en titular a inicios del 2026 y acumuló 4 vallas invictas.

En Rigamonti, Gimnasia descansa en su sabiduría y capacidad. No solo fue la figura en la final del ascenso sino que también ha sido clave en el andar del Lobo en Primera División. Si bien no tiene vallas invictas, ha mantenido -hasta ahora- el arco con la menor cantidad de goles posibles (a excepción del encuentro ante Unión de Santa Fe).

rigamonti César Rigamonti, jerarquía y experiencia en el arco de Gimnasia y Esgrima rumbo al clásico. Foto: Gentileza.

Los defensores

La defensa de la Lepra sale de memoria con Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez. Esta zaga fue la titular ante Fluminense y comenzó a tener rodaje tras la derrota ante Barracas Central en donde todavía actuaba la línea de cinco para el DT Alfredo Berti. Bonifacio y Gómez aportan experiencia mientras que Costa y Studer brindan solidez y firmeza.

lepra jugadores Studer (primero a la derecha), de la defensa de Independiente Rivadavia junto a la ofensiva de Berti. Foto: Gentileza.

Enfrente, la realidad del Lobo es distinta debido a que ha tenido varias modificaciones en este sector por lesión. Ismael Cortez volvió a la titularidad en el lateral derecho por las lesiones de Juan Franco y Luciano Paredes (con un desgarro y un esguince respectivamente). Paredes podría regresar en el clásico mendocino pero aún es incierta su presencia. Mondino y Muñoz son los zagueros centrales titulares (el capitán del ascenso se instaló en el once tras la lesión ligamentaria de Imanol González). Y en el lateral izquierdo, Franco Saavedra es la carta segura que también se suma al ataque.

mondino diego Diego Mondino, el experimentado defensor y capitán de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza.

El mediocampo

En el sector del medio se cruzan una diversidad de perfiles. Si bien todavía no se definen las alineaciones tanto de la Lepra como del Lobo, en un ideal de equipo por lado, el esquema y el estilo de los futbolistas es distinto.

En Independiente Rivadavia, el dibujo suele ser 4-3-3 (muta a 4-3-2-1). Bottari y Florentín son el doble cinco habitual de Alfredo Berti. El primero, más de contención y marca, el segundo con una capacidad ofensiva que le ha llevado a convertir ya tres goles con la camiseta de la Lepra. Matías Fernández es el enlace que oficia más de carta de ataque pero que arranca desde el mediocampo; su velocidad genera peligro en campo rival no solo con goles sino asociándose con sus compañeros de ofensiva. La noticia es que seguramente el volante regrese al once de Berti luego de cumplir una fecha de suspensión ante Banfield por llegar a la quinta amarilla. Por el lado de Bottari, resta ver si se encuentra recuperado de la molestia que arrastra en su tobillo.

bottari villa florentin Florentín, Bottari y Villa, estandartes en el mediocampo de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

En Gimnasia y Esgrima, el esquema desde hace algunas fechas es 4-1-3-2. Fermín Antonini es el volante de contención. Aguerrido y de marca, el 21 se adueñó del sector cercano a los defensores centrales. Más adelante, para generar juego y hacer la transición al ataque, Esteban Fernández, Brian Andrada, Facundo Lencioni son los encargados de nutrir a Agustín Módica en el ataque. Lencioni como la figura de este Lobo en Primera División e Ignacio Sabatini como la revelación con goles que oficia como mediapunta, más tirado al sector derecho.

La mala noticia es que Brian Andrada salió con una molestia del partido ante Lanús y probablemente no esté en el clásico ante Independiente Rivadavia. En su lugar, ingresaría en el Lobo Tomás O'Connor.

facundo lencioni gol Facundo Lencioni, el punto más alto de Gimnasia y Esgrima en Primera División. Foto: Gentileza.

Los delanteros

En Independiente Rivadavia, el tridente de ataque con Fabrizio Sartori, Álex Arce y Sebastián Villa sale de memoria para Alfredo Berti. Los dos nueve vienen convirtiendo, acumulan 9 goles entre ambos en lo que va del año (Sartori 6 y Arce 3); mientras que el capitán es el As de espada que tiene la Lepra ya que se mueve por todo el frente de ataque.

sartori arce Sartori y Arce en el Maracaná por Copa Libertadores. Foto: Nicolás Ríos/UNO

En Gimnasia, Agustín Módica viene dulce y ya cosecha 4 goles en su cuenta personal con la casaca del Lobo. Convirtió el gol de la victoria ante Lanús y llega con confianza plena por su gran presente. Lo acompaña, unos metros más atrás, Ignacio Sabatini que -como se mencionó anteriormente- colabora en ofensiva. Lencioni no solo es asistidor sino que también llega al gol con sus tiros de media distancia.

futbol-talleres-gimnasia-gol modica (1) Agustín Módica, el goleador de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza.

En el banco de relevos de ambos planteles esperan nombres interesantes. En Independiente Rivadavia, Rodrigo Atencio, Leonel Bucca, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi son piezas que brindan soluciones para Berti en sus respectivos puestos.

En Gimnasia y Esgrima, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Matías Recalde y Cingolani o Armoa, también son un recambio para el Lobo que ha traído aire fresco en cancha cuando se los ha requerido.