Un avión de Latam chocó a uno de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Chile

Cómo fue el choque de aviones en Chile

El incidente entre las aeronaves comerciales ocurrió cuando un Airbus A321 de LATAM, que era remolcado hacia otra posición, impactó la sección posterior de un Boeing 737-800 de Aerolíneas Argentinas, que se encontraba detenido a la espera de autorización para despegar.

Según informó la aerolínea de bandera argentina, la aeronave afectada era el vuelo AR1267, programado para cubrir la ruta Santiago de Chile–Aeroparque Jorge Newbery.

Si bien, el impacto no fue fuerte, sí alcanzó para dañar el avión y retirarlo de servicio hasta que se lo revisara técnicamente.

latam aerolinea

Investigación en curso y causas preliminares

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile inició una investigación para establecer las responsabilidades y las circunstancias exactas que derivaron en la colisión en plataforma.

De acuerdo con fuentes aeronáuticas, este tipo de incidentes suele relacionarse con fallos de coordinación entre señaleros (marshallers) y operadores de tractores de remolque, o con errores en la percepción de distancias, especialmente en condiciones de visibilidad nocturna dentro de aeropuertos de alto tráfico como el de Santiago.

Desde LATAM, la compañía confirmó el hecho a través de un comunicado, en el que precisó que el contacto ocurrió “durante el rodaje previo al despegue del vuelo LA756, que se disponía a cubrir la ruta Santiago–SãoPaulo”.

La aerolínea indicó que se activaron los protocolos internos de seguridad y que se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido, al tiempo que señaló que su aeronave también registró daños menores en un ala.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas

“En relación al vuelo AR1267 que cubría la ruta Santiago de Chile - Aeroparque J. Newbery, la aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue, recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de LATAM en traslado hacia otra posición. El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, quedando el avión fuera de servicio. De acuerdo a los primeros relevamientos, se tratan de daños menores”, indicó el comunicado de la compañía estatal.

Destacaron que “en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos. La mayoría de ellos abordaron anoche el vuelo de Sky 5008 con salida a Aeroparque a las 00.40 Hs, mientras que el resto de los pasajeros fueron reubicados en el vuelo AR1281”.

Finalmente señalaron que “Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso máximo con la seguridad operacional, y lamenta los inconvenientes que se hayan derivado de este incidente. Además, se informa que la compañía ya inició los trámites de reclamo correspondientes por el daño producido”.