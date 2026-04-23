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Boca visita a Defensa y Justicia luego del gran triunfo ante River en el Superclásico: hora y dónde verlo

Boca atraviesa un gran presente luego de vencer a River en el Superclásico y buscará seguir por esta vía ante Defensa y Justicia por el Apertura. En caso de ganar el Xeneize, asegurará su boleto a los playoffs

Por UNO
Boca viene de ganarle a River en el Superclásico por el Torneo Apertura. 

Boca viene de ganarle a River en el Superclásico por el Torneo Apertura. 

Luego del gran triunfo ante River en el Superclásico, Boca visita este jueves a Defensa y Justicia en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura. En el Norberto Tito Tomaghello, el Xeneize buscará extender su buen momento (hace 13 partidos que no pierde) y asegurar su clasificación a los playoffs.

De cara a este encuentro, Claudio Úbeda optará por poner un equipo con mayoría de suplentes con el objetivo de resguardar titulares de cara al enfrentamiento de la semana que viene con Cruzeiro por la Libertadores. Leandro Paredes, autor del gol de la victoria ante River, irá al banco de relevos.

A excepción del arquero, Leandro Brey - titular por la lesión ligamentaria de Agustín Marchesín-, todos los sectores del once de Boca sufrirán una rotación pensando en el duelo ante Cruzeiro. En el mediocampo, Úbeda mantiene la duda sobre quién acompañará a Ander Herrera y a Tomás Belmonte. Todo indicaría que Alan Velasco ocuparía ese tercer lugar en el medio.

Boca
Boca atraviesa un gran presente y acumula trece partidos sin perder.&nbsp;

Boca atraviesa un gran presente y acumula trece partidos sin perder.

El Chango Zeballos volvería a ser una carta de ataque para sumar rodaje luego de recuperarse de su lesión. Sus compañeros en la fórmula ofensiva de Boca serían Milton Giménez, también reciente regreso luego de superar una pubalgia, junto a Ángel Romero.

Cómo llega Defensa y Justicia ante Boca

Defensa y Justicia, por su parte, llega con tres derrotas consecutivas por lo que necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia. Los dirigidos por Mariano Soso están octavos en la Zona A y ya no tienen margen de error si quieren avanzar a la otra fase.

Distinto es el panorama del Xeneize que, en caso de quedarse con el triunfo, el equipo de Claudio Úbeda se asegurará la clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia vs Boca: posibles formaciones y otros detalles del partido

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.__IP__

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Silvio Trucco

Hora: 20.

TV: ESPN Premium

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