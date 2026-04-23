Boca visita a Defensa y Justicia luego del gran triunfo ante River en el Superclásico: hora y dónde verlo

Boca Boca atraviesa un gran presente y acumula trece partidos sin perder.

El Chango Zeballos volvería a ser una carta de ataque para sumar rodaje luego de recuperarse de su lesión. Sus compañeros en la fórmula ofensiva de Boca serían Milton Giménez, también reciente regreso luego de superar una pubalgia, junto a Ángel Romero.

Cómo llega Defensa y Justicia ante Boca

Defensa y Justicia, por su parte, llega con tres derrotas consecutivas por lo que necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia. Los dirigidos por Mariano Soso están octavos en la Zona A y ya no tienen margen de error si quieren avanzar a la otra fase.

Distinto es el panorama del Xeneize que, en caso de quedarse con el triunfo, el equipo de Claudio Úbeda se asegurará la clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia vs Boca: posibles formaciones y otros detalles del partido

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.__IP__

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Silvio Trucco

Hora: 20.

TV: ESPN Premium