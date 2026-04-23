Qué quiere decir que una persona siempre interrumpa una conversación y qué significado le da la psicología

En este sentido, uno de los gestos más habituales es interrumpir conversaciones. Por ejemplo, cuando hablamos con amigos y uno está contando algo interesante, cuando estamos en una entrevista, etc.

Psicología: el significado de que una persona siempre interrumpa una conversación

Todos conocemos a alguien con ese perfil un poco molesto y se trata de una persona que interrumpe en un grupo de amigos, que habla cuando estamos contando algo y que, sin importar el contexto, interrumpe siempre la conversación para contar su punto de vista o peor aún, para cambiar de tema.

Pero ¿qué quiere decir cuando esto nos ocurre? Bien, más allá de que puede tratarse primero que nada de una persona impertinente y narcisista, para la psicología del comportamiento el hecho de una interrupción puede verse relacionado con rasgos de personalidad o trastornos psicológicos.

niño interrumpe conversacion de su madre (2) Para algunos, interrumpir a los demás puede ser fruto de su impaciencia.

Según Cuidate, un blog de salud, interrumpir puede significar la necesidad de la persona de participar activamente, de que tiene dificultades para regular la impulsividad e incluso tiene miedo o inseguridad al no sentirse escuchados/as.

También se trata de que esa conversación probablemente genera entusiasmo y emoción de tal forma que creemos que nuestra opinión hace falta. Pues quizás la otra persona ha dicho algo que resuena o que despierta una idea que no queremos olvidar e interrumpir es una respuesta impulsiva, guiada por la intensidad del momento.