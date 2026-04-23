Cómo sacar los pegotes de grasa de la cadena de la bicicleta: usando vinagre

vinagre y cadena de bici Coloca vinagre en la cadena de la bicicleta para eliminar los pegotes y el óxido.

La grasa y el óxido obstruyen la cadena y el movimiento de la bicicleta se dificulta. Para poder limpiar la cadena de la bicicleta, vas a necesitar un poco de vinagre blanco, agua y un trapo suave.

Rocía un poco de vinagre con un pulverizador sobre la cadena de la bici; no hace falta que la desarmes. Deja que el vinagre ablande toda la suciedad y remueva el óxido y pasa el trapo. Si es necesario, aceita la cadena de la bicicleta tras la limpieza.

Cosas que nunca tendrías que limpiar con vinagre

Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales.

vinagre Tener en cuenta estos consejos puede evitarte problemas de limpieza.

Por ejemplo, no se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.