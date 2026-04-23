Cómo sacar los pegotes de grasa de la cadena de la bicicleta: usando vinagre

Para limpiar la bicicleta o para limpiar cualquier cosa en general, siempre conviene usar vinagre blanco destilado. Esta variedad es mucho más concentrada y abrasiva, por eso se utiliza siempre rebajado con un poco de agua y no se coloca puro sobre superficies delicadas por mucho tiempo.
Cómo usar vinagre para mantener la cadena de la bicicleta
La cadena de tu bicicleta se tiene que mantener y limpiar constantemente, ya que es una de las piezas más importantes. Cada cierto tiempo y dependiendo de cuánto uses la bicicleta, hay que revisar la cadena cada 200 km.
La grasa y el óxido obstruyen la cadena y el movimiento de la bicicleta se dificulta. Para poder limpiar la cadena de la bicicleta, vas a necesitar un poco de vinagre blanco, agua y un trapo suave.
Rocía un poco de vinagre con un pulverizador sobre la cadena de la bici; no hace falta que la desarmes. Deja que el vinagre ablande toda la suciedad y remueva el óxido y pasa el trapo. Si es necesario, aceita la cadena de la bicicleta tras la limpieza.
Cosas que nunca tendrías que limpiar con vinagre
Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales.
Por ejemplo, no se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.
- Nunca deberías limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado, genera manchas y pérdida de brillo.
- El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tiene que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para ellos.
- Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería, se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre.
- Los metales preciosos, las joyas y los cuchillos no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo.
- Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica.