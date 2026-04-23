Inicio Sociedad bicicleta
Truco casero

Cómo sacar los pegotes de grasa de la cadena de la bicicleta: usando vinagre

Aunque no lo creas, mantener la bicicleta limpia y revisar sus partes con frecuencia puede alargar la vida y funcionalidad de la misma

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Como usar vinagre en la cadena de la bicicleta. 

Como usar vinagre en la cadena de la bicicleta. 

La bicicleta es un medio de transporte común y de uso frecuente que se debe limpiar como cualquier otro vehículo. El vinagre se puede utilizar para limpiar muchas partes de la bicicleta, pero sobre todo se puede utilizar para sacar los pegotes de grasa y el óxido de la cadena.

cadena oxidada
Con vinagre puedes mantener la cadena de la bicicleta impecable.&nbsp;

Con vinagre puedes mantener la cadena de la bicicleta impecable.

Para limpiar la bicicleta o para limpiar cualquier cosa en general, siempre conviene usar vinagre blanco destilado. Esta variedad es mucho más concentrada y abrasiva, por eso se utiliza siempre rebajado con un poco de agua y no se coloca puro sobre superficies delicadas por mucho tiempo.

Cómo usar vinagre para mantener la cadena de la bicicleta

La cadena de tu bicicleta se tiene que mantener y limpiar constantemente, ya que es una de las piezas más importantes. Cada cierto tiempo y dependiendo de cuánto uses la bicicleta, hay que revisar la cadena cada 200 km.

vinagre y cadena de bici
Coloca vinagre en la cadena de la bicicleta para eliminar los pegotes y el &oacute;xido.&nbsp;

Coloca vinagre en la cadena de la bicicleta para eliminar los pegotes y el óxido.

La grasa y el óxido obstruyen la cadena y el movimiento de la bicicleta se dificulta. Para poder limpiar la cadena de la bicicleta, vas a necesitar un poco de vinagre blanco, agua y un trapo suave.

Rocía un poco de vinagre con un pulverizador sobre la cadena de la bici; no hace falta que la desarmes. Deja que el vinagre ablande toda la suciedad y remueva el óxido y pasa el trapo. Si es necesario, aceita la cadena de la bicicleta tras la limpieza.

Cosas que nunca tendrías que limpiar con vinagre

Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales.

vinagre
Tener en cuenta estos consejos puede evitarte problemas de limpieza.

Tener en cuenta estos consejos puede evitarte problemas de limpieza.

Por ejemplo, no se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.

  • Nunca deberías limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado, genera manchas y pérdida de brillo.
  • El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tiene que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para ellos.
  • Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería, se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre.
  • Los metales preciosos, las joyas y los cuchillos no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo.
  • Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar