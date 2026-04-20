En la era de las redes sociales, los consejos se difunden de manera rápida y vertiginosa. Por eso, en las últimas semanas se viralizó un truco que muchas personas creen, pero que no es tan efectivo como parece: el uso del papel aluminio en las cerraduras.
Envolver las cerraduras en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y la advertencia de los expertos
El papel aluminio puede ser efectivo en materia de ciberseguridad, pero lo cierto es que no lo es en las cerraduras de casa
Según los videos virales, esta sencilla práctica actuaría como un escudo tecnológico para mejorar la seguridad de casa. Sin embargo, la realidad detrás de este truco está lejos de ser una solución profesional.
La lógica detrás del papel aluminio en las cerraduras
Quienes promueven esta técnica argumentan que, al cubrir el mecanismo de la cerradura con papel aluminio, se crea una especie de Jaula de Faraday rudimentaria.
El objetivo, según explican los creadores de contenido, sería impedir que dispositivos electrónicos modernos utilizados por los ciberdelincuentes puedan clonar la señal de apertura de las cerraduras.
Otra de las razones es la que evita que personas malintencionadas fotografíen el interior de la cerradura para clonar las llaves. Sin embargo, la realidad es que las cerraduras electrónicas no son algo corriente todavía.
Pese a la creatividad del truco casero, los expertos advierten que el papel aluminio no protege contra el bumping, el ganzuado, el taladro o la rotura del cilindro. Un delincuente experimentado no se verá disuadido por este truco casero.
En el caso de las cerraduras inteligentes, el papel aluminio puede generar interferencias reales, impidiendo el correcto funcionamiento de los sistemas de apertura por proximidad, lo cual es contraproducente para el usuario.
Cómo proteger tu casa realmente
En lugar de recurrir al papel aluminio, los expertos recomiendan invertir en soluciones certificadas. La seguridad de una casa depende de elementos físicos probados:
- Bombines antibumping: son cilindros diseñados específicamente para resistir las técnicas más comunes de apertura forzada.
- Escudos acorazados: instalar un escudo protector de alta calidad es la mejor defensa contra ataques físicos a la cerradura.
- Sistemas de alarma y cámaras: si buscas protegerte tecnológicamente, opta por sistemas de monitoreo validados y con encriptación digital adecuada, no por soluciones caseras.