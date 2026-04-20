Envolver las cerraduras en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y la advertencia de los expertos

El objetivo, según explican los creadores de contenido, sería impedir que dispositivos electrónicos modernos utilizados por los ciberdelincuentes puedan clonar la señal de apertura de las cerraduras.

Otra de las razones es la que evita que personas malintencionadas fotografíen el interior de la cerradura para clonar las llaves. Sin embargo, la realidad es que las cerraduras electrónicas no son algo corriente todavía.

Pese a la creatividad del truco casero, los expertos advierten que el papel aluminio no protege contra el bumping, el ganzuado, el taladro o la rotura del cilindro. Un delincuente experimentado no se verá disuadido por este truco casero.

cerradura-inteligente.webp Las cerraduras electrónicas no son moneda corriente hoy en día.

En el caso de las cerraduras inteligentes, el papel aluminio puede generar interferencias reales, impidiendo el correcto funcionamiento de los sistemas de apertura por proximidad, lo cual es contraproducente para el usuario.

Cómo proteger tu casa realmente

En lugar de recurrir al papel aluminio, los expertos recomiendan invertir en soluciones certificadas. La seguridad de una casa depende de elementos físicos probados: