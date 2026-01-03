Colocar las llaves en cerradura por las noches: por qué no hay que hacerlo y cuáles son los riesgos

Por el contrario con lo que se plantea, muchas son las personas que creen que el hecho de dejar la llave puesta en la cerradura por las noches puede darles mayor seguridad en su hogar, pero lo cierto es que este hábito puede acabar siendo contraproducente.
Por qué no se debe dejar las llaves puestas en la cerradura por las noches
El primer motivo, según el citado sitio, es que la cerradura de la puerta se irá desgastando paulatinamente a raíz de esta acción, disminuyendo su vida útil de manera considerable.
Además de esto, ante una situación peligrosa o vulnerable, la llave colocada en la cerradura no será más que un obstáculo a superar, por lo que siempre se recomienda que esté en otro lugar.
Pero a lo que hace referencia esta nota es a la posibilidad de que los ladrones puedan clonar tu llave y, mediante un imán, tengan la posibilidad de abrir sencillamente la puerta de tu casa, sin mencionar a la famosa técnica del bumping que es más que efectiva ante esta situación.
Para quienes no conocen el término, esta es una técnica utilizada por algunos ladrones para abrir cerraduras sin llave y de forma discreta. Consiste en introducir una llave especial, conocida como "llave bump", en la cerradura y aplicarle golpes suaves.
Ahora, que sabes el riesgo principal de dejar puesta las llaves en la puerta principal de casa, considera tener la precaución de no hacerlo de ahora en adelante.
Cuál es la mejor cerradura para bloquear una puerta principal
Lo cierto es que hay varias cerraduras que son ideales para aportarle seguridad a tu puerta. Como se dijo, en el caso de que elijas una de menor jerarquía, siempre existe la opción de reforzarla.
La recomendación de los expertos en seguridad es la de la cerradura de cilindro europeo, que es un sistema de cierre que se utiliza para puertas de madera o hierro. Se caracteriza por su cilindro alargado y su resistencia a la manipulación.
En sus características, hay que decir que este tipo de cerradura es fácil de instalar, y cuenta con la posibilidad de sustituir este cilindro en el caso de que pierdas las llaves de tu casa.