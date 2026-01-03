Colocar las llaves en cerradura por las noches: por qué no hay que hacerlo y cuáles son los riesgos

Además de esto, ante una situación peligrosa o vulnerable, la llave colocada en la cerradura no será más que un obstáculo a superar, por lo que siempre se recomienda que esté en otro lugar.

Pero a lo que hace referencia esta nota es a la posibilidad de que los ladrones puedan clonar tu llave y, mediante un imán, tengan la posibilidad de abrir sencillamente la puerta de tu casa, sin mencionar a la famosa técnica del bumping que es más que efectiva ante esta situación.

cerradura, llaves Mediante un imán, los ladrones pueden aprovechar a las llaves colgadas e ingresan a tu casa.

Para quienes no conocen el término, esta es una técnica utilizada por algunos ladrones para abrir cerraduras sin llave y de forma discreta. Consiste en introducir una llave especial, conocida como "llave bump", en la cerradura y aplicarle golpes suaves.

Ahora, que sabes el riesgo principal de dejar puesta las llaves en la puerta principal de casa, considera tener la precaución de no hacerlo de ahora en adelante.

Cuál es la mejor cerradura para bloquear una puerta principal

Lo cierto es que hay varias cerraduras que son ideales para aportarle seguridad a tu puerta. Como se dijo, en el caso de que elijas una de menor jerarquía, siempre existe la opción de reforzarla.

La recomendación de los expertos en seguridad es la de la cerradura de cilindro europeo, que es un sistema de cierre que se utiliza para puertas de madera o hierro. Se caracteriza por su cilindro alargado y su resistencia a la manipulación.

En sus características, hay que decir que este tipo de cerradura es fácil de instalar, y cuenta con la posibilidad de sustituir este cilindro en el caso de que pierdas las llaves de tu casa.