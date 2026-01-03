Habilitaron pulmones de estacionamiento en Uspallata y Penitentes para ordenar el paso a Chile

La medida se implementó desde el mediodía, cuando comenzaron a habilitarse los paradores preventivos. Según se informó, en algunos momentos los pulmones llegaron a quedar sin vehículos, debido al bajo flujo de tránsito en el corredor internacional.

En cuanto a la situación general, los vehículos particulares registran demoras de unos 60 minutos en Roque Carranza (Argentina), mientras que desde el Túnel Internacional hasta el complejo chileno las esperas alcanzan hasta 90 minutos, de manera aproximada.