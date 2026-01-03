Ante demoras registradas en el Paso Internacional Cristo Redentor, las autoridades activaron pulmones de estacionamiento en Uspallata y Penitentes con el objetivo de descomprimir el Complejo Los Libertadores y ordenar la circulación hacia Chile.
Habilitaron pulmones de estacionamiento en Uspallata y Penitentes para ordenar el paso a Chile
La medida se produjo para prevenir accidentes de tránsito en el paso a Chile. Hay poco movimiento en el corredor internacional
La medida se implementó desde el mediodía, cuando comenzaron a habilitarse los paradores preventivos. Según se informó, en algunos momentos los pulmones llegaron a quedar sin vehículos, debido al bajo flujo de tránsito en el corredor internacional.
En cuanto a la situación general, los vehículos particulares registran demoras de unos 60 minutos en Roque Carranza (Argentina), mientras que desde el Túnel Internacional hasta el complejo chileno las esperas alcanzan hasta 90 minutos, de manera aproximada.
En el operativo trabajan de forma conjunta Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y la Guardia Urbana Municipal (G.U.M.), coordinando el uso de los pulmones y la liberación progresiva de vehículos para evitar congestionamientos mayores.
Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor recomiendan a los conductores respetar las indicaciones del personal, mantenerse informados sobre el estado del paso y prever posibles tiempos de espera antes de iniciar el viaje.