El Paso Cristo Redentor anunció su cierre para este lunes debido al temporal de nevadas en la alta montaña. El sector chileno sería el más afectado, lo que no garantiza la transitabilidad segura de los vehículos por las rutas.
Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en alta montaña
Las autoridades del Paso Cristo Redentor indicaron que el cierre será a partir de las 14 de este lunes por las nevadas, especialmente en Chile
Las autoridades del paso a Chile se reunieron a las 9.30 para evaluar las condiciones del tiempo y analizar si la circulación de vehículos era segura durante el resto de la jornada.
Debido a los pronósticos de nevadas en la alta montaña, especialmente en el sector de Chile, los coordinadores del Paso Cristo Redentor decidieron cerrar el cruce internacional durante este lunes.
Cierre del Paso Cristo Redentor
Las aduanas de ambos países dejarán de funcionar a las 14 en Horcones -del lado argentino- y a las 13 en Los Libertadores -en Chile- debido a la diferencia horaria con el vecino país.
Por esto, el tránsito por la Ruta 7 se cortará en Uspallata a las 12 para evitar que los vehículos queden varados en la alta montaña. Lo mismo ocurrirá en Guardia Vieja, en Chile, desde las 11.
Estimaron que las nevadas podrían extenderse hasta las 22 de este lunes, pero todavía no se sabe cuándo podrá reabrir el Paso Cristo Redentor.