Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en alta montaña

Cierre del Paso Cristo Redentor

Las aduanas de ambos países dejarán de funcionar a las 14 en Horcones -del lado argentino- y a las 13 en Los Libertadores -en Chile- debido a la diferencia horaria con el vecino país.

Embed - Las Cuevas - Mendoza - Diario UNO

Por esto, el tránsito por la Ruta 7 se cortará en Uspallata a las 12 para evitar que los vehículos queden varados en la alta montaña. Lo mismo ocurrirá en Guardia Vieja, en Chile, desde las 11.

Estimaron que las nevadas podrían extenderse hasta las 22 de este lunes, pero todavía no se sabe cuándo podrá reabrir el Paso Cristo Redentor.