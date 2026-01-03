Plan canje: cómo obtener un smart TV de última generación a cambio de tu televisor viejo

Desde Samsung explicaron que el televisor que uno entrega tiene que cumplir algunos requisitos, tales como estar en funcionamiento, es decir, que prenda y apaga. En ese sentido, se señaló que al valor al que se recibe depende del modelo en cuestión.

El sistema de este plan canje es muy simple. Se compra el producto a través de la tienda de Samsung y se carga el producto a canjear. Una vez que se haya hecho, se debe pagar la totalidad del televisor comprado y cuando se entrega el "viejo", la plata por la que es recibido se reintegra a la cuenta informada.

El reintegro del plan canje de televisores, no obstante, no se hace de manera inmediata, sino que deben pasar entre 15 y 20 días hábiles, explicaron desde Samsung.

De cuánto puede ser el ahorro en el plan canje de televisores

Según se puede observar a través del sitio de Samsung, el ahorro en el plan canje depende de los modelos a comprar. En ese sentido, hay televisores que son desde 43 hasta otros de 77 pulgadas. En tanto, los porcentajes de descuentos van del 20% al 40%.