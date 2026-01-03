Plan canje: cómo obtener un smart TV de última generación a cambio de tu televisor viejo

Un televisor es uno de los elementos más usados en cualquier casa. Justamente por ello, la vida útil de este electrodoméstico suele ser de unos pocos años. Después, ya comienzan a fallar hasta que un día no encienden más. Ante esto, una importante empresa decidió lanzar un plan canje.
No es la primera vez que una conocida empresa lanza un plan canje de televisores. En este caso, la empresa es Samsung, que dio a conocer todos los detalles de esta promoción que puede encontrar a muchos interesados.
Cómo es el plan canje de televisores
El plan canje de televisores de Samsung es muy simple. Según se explica a través del sitio web de la empresa, a través de esta promoción se pueden adquirir nuevos dispositivos, siempre de la misma marca, ofreciendo el televisor actual como parte del pago y abonando la diferencia.
Desde Samsung explicaron que el televisor que uno entrega tiene que cumplir algunos requisitos, tales como estar en funcionamiento, es decir, que prenda y apaga. En ese sentido, se señaló que al valor al que se recibe depende del modelo en cuestión.
El sistema de este plan canje es muy simple. Se compra el producto a través de la tienda de Samsung y se carga el producto a canjear. Una vez que se haya hecho, se debe pagar la totalidad del televisor comprado y cuando se entrega el "viejo", la plata por la que es recibido se reintegra a la cuenta informada.
El reintegro del plan canje de televisores, no obstante, no se hace de manera inmediata, sino que deben pasar entre 15 y 20 días hábiles, explicaron desde Samsung.
De cuánto puede ser el ahorro en el plan canje de televisores
Según se puede observar a través del sitio de Samsung, el ahorro en el plan canje depende de los modelos a comprar. En ese sentido, hay televisores que son desde 43 hasta otros de 77 pulgadas. En tanto, los porcentajes de descuentos van del 20% al 40%.