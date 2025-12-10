Plan canje: cómo obtener un smart nuevo de 75 pulgadas, entregar tu televisor viejo y ahorrar $1.500.000

Renovar el televisor es una necesidad constante en todos los hogares. De hecho, al ser uno de los elementos más usados en cada casa, su vida útil suele ser de unos pocos años, antes de comenzar a mostrar fallas. Por eso mismo, una conocida empresa tiene, desde hace meses, un plan canje para conseguir un smart nuevo con importantes ahorros.
Esta empresa, que se ha lanzado a renovar los televisores en cada hogar a través de un plan canje, es Samsung. Según los detalles de esta promoción, se puede ahorrar hasta un 36% del precio total con la entrega de un televisor viejo de cualquier marca. El único requisito es que este debe funcionar.
Plan canje: cómo obtener un smart nuevo de 75 pulgadas y ahorrar $1.500.000
Según las condiciones impuestas por Samsung, el plan canje de televisores es una promoción muy sencilla. Se trata de adquirir nuevos televisores, todos Samsung, dando a cambio el televisor o smart actual como parte del pago y abonando una diferencia, la que depende del modelo del aparato entregado.
Asimismo, desde Samsung señalaron que el televisor que la persona debe entregar en este plan canje, debe prenderse y apagarse, o sea, estar en funcionamiento.
Son ocho los modelos de televisores que se ofrecen a través del sitio web de Samsung y van desde smart de 55 pulgadas hastas los 85.
Por ejemplo, un televisor 75" modelo Neo QLED 4K QN70F, que tiene un precio de $ 4.369.999, puede llegar a costar un total de $2.796.799,36, gracias al ahorro que se puede conseguir por la entrega de un modelo más viejo. No solo ello, sino que se abona en un solo pago, se otorga otro 20% de descuento.
Aquellas personas que no puedan comprar en un solo pago este smart o alguno de los otros modelos de televisores, pueden optar por abonar el aparato en 9 o 18 cuotas sin interés.
Características del plan canje de televisores de Samsung
- Todos los televisores que se ofrecen son smart o tecnologías más nuevas.
- A través de la entrega de otros televisores smart se puede obtener hasta un 36% de descuento.
- Los planes del plan canje de televisores son en 9 cuotas sin interés, pero según los bancos se puede extender a 12 y 18 cuotas sin interés.
- Si se paga en una cuota, se puede comprar un televisor smart con un 20% de descuento extra.