Plan canje: cómo obtener un smart nuevo de 75 pulgadas, entregar tu televisor viejo y ahorrar $1.500.000

Asimismo, desde Samsung señalaron que el televisor que la persona debe entregar en este plan canje, debe prenderse y apagarse, o sea, estar en funcionamiento.

Son ocho los modelos de televisores que se ofrecen a través del sitio web de Samsung y van desde smart de 55 pulgadas hastas los 85.

Por ejemplo, un televisor 75" modelo Neo QLED 4K QN70F, que tiene un precio de $ 4.369.999, puede llegar a costar un total de $2.796.799,36, gracias al ahorro que se puede conseguir por la entrega de un modelo más viejo. No solo ello, sino que se abona en un solo pago, se otorga otro 20% de descuento.

Aquellas personas que no puedan comprar en un solo pago este smart o alguno de los otros modelos de televisores, pueden optar por abonar el aparato en 9 o 18 cuotas sin interés.

Características del plan canje de televisores de Samsung