Inicio Sociedad verano
Verano 2026

Las fotos de los mendocinos que disfrutan del verano refrescándose

Cómo no refugiarse del calor en verano. Mendocinos y turistas aprovechan enero en los espejos de agua y clubes de playa

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Mendocinos escapan del calor en verano.

Mendocinos escapan del calor en verano.

Fotos: Martín Pravata/UNO

Refugiarse del calor mendocino durante el verano es un deber, prácticamente.

Y así lo están aprovechando miles de personas que van a la Playa de Luján o a otros puntos como puede ser Dam Club, el nuevo punto estratégico del dique El Carrizal, que combina playa, actividades acuáticas, espacios verdes y servicios preparados para recibir a familias, grupos de amigos y visitantes de todas las edades.

verano el carrizal calor
Una escapadita al agua en verano, clave para pasar el calor mendocino.

Una escapadita al agua en verano, clave para pasar el calor mendocino.

dam club carrizal verano 4
Piletas en el Dam Club, de El Carrizal.

Piletas en el Dam Club, de El Carrizal.

dam club carrizal verano 3
Dam Club, la nueva propuesta en el Carrizal ya la disfrutan miles de mendocinos.

Dam Club, la nueva propuesta en el Carrizal ya la disfrutan miles de mendocinos.

dam club carrizal verano 2
La clave en el verano es refrescarse con bebidas frías.

La clave en el verano es refrescarse con bebidas frías.

dam club carrizal verano
Dos personas disfrutan de la nueva propuesta en el Carrizal, el Dam Club.

Dos personas disfrutan de la nueva propuesta en el Carrizal, el Dam Club.

Dam Club, la nueva oferta del Carrizal

Dam Club ofrece una propuesta integral pensada para quienes buscan pasar el día completos: solárium, áreas de descanso y sectores de sombra; zona de sombrillas; churrasqueras ideales para compartir un almuerzo al aire libre; sanitarios, duchas, áreas de hidratación y un amplio estacionamiento con capacidad para 450 vehículos.

el carrizal verano
Hasta los animales buscan un buen lugar para pasar el verano.

Hasta los animales buscan un buen lugar para pasar el verano.

Para quienes prefieren no llevar comida, el patio gastronómico cuenta con tres contenedores especialmente equipados: uno destinado a comidas rápidas y menú familiar, otro a proveeduría y un tercero dedicado a licuados y helados.

dam club carrizal verano 5
El parque acuatico de Dam Club, en el Carrizal.

El parque acuatico de Dam Club, en el Carrizal.

La infraestructura del predio incluye tres piletas de 20, 22 y 24 metros —una de ellas con barra de bebidas—, enfermería, taquillas de ingreso, administración y accesibilidad para personas con discapacidad. La playa del dique, cuidada por guardavidas, es uno de los espacios más concurridos en temporada.

dam club verano 6
Dam Club, en el Carrizal, diversión para todas las edades.

Dam Club, en el Carrizal, diversión para todas las edades.

Una de las características que más atrae a los visitantes es el parque acuático, considerado uno de los primeros de su tipo en Argentina y con más de diez años de funcionamiento. Desde toboganes y juegos de agua hasta sectores específicos para niños, jóvenes y adultos, la propuesta combina diversión y adrenalina con un entorno natural que enmarca toda la experiencia.

Además, este verano el predio cuenta con un parque acuático flotante instalado sobre el espejo de agua del dique, una propuesta que en los últimos años se volvió uno de los atractivos más buscados.

guardavidas el carrizal verano calor
El verano se pasa mejor en los espejos de agua de Mendoza.

El verano se pasa mejor en los espejos de agua de Mendoza.

A esto se suman actividades náuticas para quienes prefieren el contacto directo con el agua. Kayaks, hidropedales y paseos en lancha con banana forman parte de la oferta tradicional del lugar, junto con paseos en velero y balsa. La bajada para lanchas permite que visitantes que llegan con embarcaciones propias también puedan acceder de manera segura.

La playita de Luján, otro de los lugares elegidos por los mendocinos

Con la llegada de las vacaciones de verano, la búsqueda de un lugar para refrescarse comienza a ser la prioridad de las familias mendocinas. En esas opciones, el departamento se posiciona a la vanguardia con Luján Playa.

playita de lujan
Mendocinos escapan del calor en la Playa Luján.

Mendocinos escapan del calor en la Playa Luján.

Luján de Cuyo fue el primer departamento de Mendoza en acondicionar estos espacios públicos para que los vecinos disfruten de un servicio estival, de manera cómoda y segura, según informaron desde la comuna.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar