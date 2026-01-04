Las fotos de los mendocinos que disfrutan del verano refrescándose

el carrizal verano Hasta los animales buscan un buen lugar para pasar el verano. Foto: Martín Pravata/UNO

Para quienes prefieren no llevar comida, el patio gastronómico cuenta con tres contenedores especialmente equipados: uno destinado a comidas rápidas y menú familiar, otro a proveeduría y un tercero dedicado a licuados y helados.

dam club carrizal verano 5 El parque acuatico de Dam Club, en el Carrizal.

La infraestructura del predio incluye tres piletas de 20, 22 y 24 metros —una de ellas con barra de bebidas—, enfermería, taquillas de ingreso, administración y accesibilidad para personas con discapacidad. La playa del dique, cuidada por guardavidas, es uno de los espacios más concurridos en temporada.

dam club verano 6 Dam Club, en el Carrizal, diversión para todas las edades.

Una de las características que más atrae a los visitantes es el parque acuático, considerado uno de los primeros de su tipo en Argentina y con más de diez años de funcionamiento. Desde toboganes y juegos de agua hasta sectores específicos para niños, jóvenes y adultos, la propuesta combina diversión y adrenalina con un entorno natural que enmarca toda la experiencia.

Además, este verano el predio cuenta con un parque acuático flotante instalado sobre el espejo de agua del dique, una propuesta que en los últimos años se volvió uno de los atractivos más buscados.

guardavidas el carrizal verano calor El verano se pasa mejor en los espejos de agua de Mendoza. Foto: Martín Pravata/UNO

A esto se suman actividades náuticas para quienes prefieren el contacto directo con el agua. Kayaks, hidropedales y paseos en lancha con banana forman parte de la oferta tradicional del lugar, junto con paseos en velero y balsa. La bajada para lanchas permite que visitantes que llegan con embarcaciones propias también puedan acceder de manera segura.

La playita de Luján, otro de los lugares elegidos por los mendocinos

Con la llegada de las vacaciones de verano, la búsqueda de un lugar para refrescarse comienza a ser la prioridad de las familias mendocinas. En esas opciones, el departamento se posiciona a la vanguardia con Luján Playa.

playita de lujan Mendocinos escapan del calor en la Playa Luján.

Luján de Cuyo fue el primer departamento de Mendoza en acondicionar estos espacios públicos para que los vecinos disfruten de un servicio estival, de manera cómoda y segura, según informaron desde la comuna.