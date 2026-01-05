Adiós a la tradicional reposera de playa: la tendencia que se impone en el verano de 2026

La tendencia este verano, bautizada como “minimal beach”, se ve en cada rincón de la playa. Lonas, almohadones bajos y hasta la propia arena reemplazan a las voluminosas reposeras.

De esta manera, las personas que vayan a la playa pueden tener más libertad para moverse y una experiencia mucho más auténtica, con nada de peso por cargar.

Quienes ya adoptaron el “minimal beach” este verano, aseguran que la sensación de libertad es incomparable. Claramente, por esto es que las reposeras tradicionales comienzan a perder terreno.

Esta transformación también cambia el paisaje de las playas: menos estructuras pesadas, más espacio libre y una convivencia más armónica con el entorno. El resultado es una postal diferente, donde la naturaleza recupera protagonismo y el descanso se vuelve más genuino.

La playa escondida entre médanos y bosques que es ideal para unas vacaciones

Aguas Verdes es una localidad de la provincia de Buenos Aires que pertenece al partido de La Costa. Esta localidad turística y balnearia, se ubica a orillas del océano Atlántico. Limita con Costa del Este al norte y Lucila del Mar al sur, con la que se conecta mediante la avenida Crucero 9 de julio.

Es perfecto para las familias que quieren conocer un balneario tranquilo, de hecho apenas llegas, el paisaje invita a bajar un cambio y dejar atrás el estrés de la ciudad. Las playas de Aguas Verdes se destacan por su amplitud y su arena fina. El mar, gracias a un microclima particular, suele tener aguas un poco más cálidas que en otras zonas de la costa bonaerense.