El pueblo de Chile donde mejor se puede practicar el buceo

Lo que hace a Quintay especial para el buceo son sus sitios únicos, como los restos de barcos hundidos relacionados con su pasado ballenero. Por ejemplo, el Indus IV está a solo 8 metros de profundidad, ideal para principiantes, mientras que El Falucho ofrece inmersiones más profundas. Se pueden observar lobos marinos, peces coloridos, esponjas y una abundante vida marina.

pueblo quintay 2 La caleta del pueblo es ideal para cualquier turista.

El pueblo tiene una historia ligada a la industria ballenera. Entre 1943 y 1967 funcionó aquí la mayor planta ballenera de Chile, operada por la empresa INDUS. Hoy, las instalaciones se han convertido en un museo que explica esta época y promueve la conservación marina.

Además del buceo, Quintay ofrece otras atracciones como playas como Playa Grande y Playa Chica, restaurantes con mariscos frescos y caminatas por la costa. Es un pueblo tranquilo, perfecto para combinar deporte acuático con relax y gastronomía local.