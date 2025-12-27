El pueblo en medio de la nada que tuvo elecciones por primera vez en 2015

Gastre es una comuna rural ubicada en el departamento homónimo de la provincia de Chubut. Con alrededor de 680 habitantes en el núcleo urbano y unos 1.000 considerando las áreas rurales circundantes, es cabecera de un vasto territorio de más de 16.000 kilómetros cuadrados, pero con una densidad poblacional mínima.

pueblo gastre 2 El cartel de ingreso al pueblo de Gastre.

La historia de Gastre está ligada a la ganadería ovina y a su posición en la meseta central patagónica. Durante décadas, funcionó como una comisión de fomento, con autoridades designadas y no electas. Pero en las elecciones provinciales de 2015, por primera vez en la historia de Chubut, los electores de las comunas rurales pudieron votar por sus cargos locales.

Hoy, Gastre cuenta con servicios básicos como hospital rural, escuelas y comisaría, pero su atractivo radica en la naturaleza virgen que lo rodea: la cercana Meseta de Somuncurá, con sus cañadones, lagunas como Sacanana y formaciones geológicas únicas. Aunque en los '90 el pueblo fue centro de controversia por un proyecto de repositorio nuclear que fue rechazado masivamente, actualmente busca desarrollo sostenible a través del turismo rural y posibles proyectos eólicos.