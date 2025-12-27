El pueblo en medio de la nada que tuvo elecciones por primera vez en 2015

Hay un pueblo que en medio de la Patagonia que es profundamente rural: sus residentes se dedican principalmente al cuidado de ovejas y cabras, en un entorno donde la naturaleza impone sus reglas y los servicios básicos son un lujo.
Este pueblo, enclavado en una región de mesetas, parece detenido en el tiempo, con calles de tierra y construcciones modestas que reflejan la simplicidad de su existencia. Su ruralidad profunda se evidencia en la dependencia de la lana y la carne como sustento económico, en la ausencia de grandes industrias y en la tranquilidad que solo interrumpen las tormentas de viento o las visitas ocasionales de turistas.
El pueblo que no votaba
En 2015, este aislamiento se rompió de manera histórica cuando, por primera vez, sus habitantes pudieron elegir directamente a sus autoridades locales, marcando un hito en la democratización de las comunas rurales patagónicas.
Gastre es una comuna rural ubicada en el departamento homónimo de la provincia de Chubut. Con alrededor de 680 habitantes en el núcleo urbano y unos 1.000 considerando las áreas rurales circundantes, es cabecera de un vasto territorio de más de 16.000 kilómetros cuadrados, pero con una densidad poblacional mínima.
La historia de Gastre está ligada a la ganadería ovina y a su posición en la meseta central patagónica. Durante décadas, funcionó como una comisión de fomento, con autoridades designadas y no electas. Pero en las elecciones provinciales de 2015, por primera vez en la historia de Chubut, los electores de las comunas rurales pudieron votar por sus cargos locales.
Hoy, Gastre cuenta con servicios básicos como hospital rural, escuelas y comisaría, pero su atractivo radica en la naturaleza virgen que lo rodea: la cercana Meseta de Somuncurá, con sus cañadones, lagunas como Sacanana y formaciones geológicas únicas. Aunque en los '90 el pueblo fue centro de controversia por un proyecto de repositorio nuclear que fue rechazado masivamente, actualmente busca desarrollo sostenible a través del turismo rural y posibles proyectos eólicos.