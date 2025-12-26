El pueblo donde todos se conocen con todos pero tiene una gran reserva natural

La Reserva Natural La Humada, creada en 1974 y abarcando 5.000 hectáreas, es el corazón pulsante de este lugar. Predominan especies arbustivas como jarillas, tamariscos y chañares, muchas con propiedades curativas y tintóreas, que forman un ecosistema de transición entre las ecoregiones de la Pampa y el Espinal. La fauna incluye mamíferos como ciervos colorados y jabalíes, junto a una variedad de aves que hacen del área un paraíso para observadores. Actividades como el senderismo permiten explorar estos tesoros, fomentando una conexión profunda de los turistas con la naturaleza.

pueblo la humada 3 El pueblo de La Humada suele recibir nevadas.

Entre los atractivos más destacados del pueblo se encuentra el Cerro Negro, con 1188 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la provincia, ideal para trekking y vistas panorámicas. También, los manantiales de Agua de Torres ofrecen refrescantes paradas. La Humada no solo preserva su patrimonio natural, sino que lo integra a la vida cotidiana, con eventos como la Fiesta Regional Kûruv Antû que celebran la cultura local y atraen turistas.

En un mundo acelerado, La Humada invita a desacelerar, a redescubrir el valor de las relaciones humanas y la grandeza de lo natural. Su reserva no es solo un espacio protegido, sino un recordatorio de que incluso en pueblos pequeños pueden hallarse maravillas inmensas.