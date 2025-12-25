El pueblo de paso que tiene tan sólo 30 cuadras en total

En una provincia del centro-oeste argentino, conocida por sus sierras y rutas transversales, existe un pequeño asentamiento que muchos viajeros atraviesan sin detenerse. Este pueblo está ubicado en una zona de llanuras y campos, donde las rutas nacionales facilitan el paso hacia otras regiones. La vida allí es calmada, con servicios básicos y un ambiente rural que invita a una parada breve.
Lo que caracteriza a este pueblo es su tamaño compacto: cuenta con tan solo alrededor de 30 cuadras en total, lo que lo hace fácil de recorrer a pie. Muchos turistas lo usan como punto de paso en viajes largos, con estaciones de servicio, comercios y opciones para descansar. Su trazado urbano reducido concentra todo lo esencial en un área pequeña, ideal para quienes buscan practicidad en el camino.
El pequeño pueblo de paso
Este pueblo es Beazley, ubicado en el departamento Juan Martín de Pueyrredón, provincia de San Luis. Se encuentra a unos 65 kilómetros al sudoeste de la capital provincial, sobre la Ruta Nacional 146 y cerca de la ruta provincial 11. Con una población aproximada de 800 habitantes según datos recientes, es una comisión municipal tranquila y accesible.
Beazley se fundó en 1905 gracias a la expansión del ferrocarril General San Martín, que estableció una estación en el tramo entre Justo Daract y La Paz. Su nombre honra a Francisco Julián Beazley, interventor federal en San Luis en 1904. La donación de tierras por parte de Salvio Cadelago permitió el trazado urbano inicial, incluyendo calles, escuela y estación de tren.
Hoy, Beazley mantiene su vínculo con el ferrocarril, aunque el servicio de pasajeros ha variado con el tiempo. Cuenta con una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario, cuya fiesta patronal se celebra el 7 de octubre. La imagen de la virgen data de principios del siglo XX y fue donada por la catedral de San Luis. El pueblo ofrece servicios básicos como escuela, municipio y comercios.
Beazley es un típico pueblo de paso en San Luis, con apenas 30 cuadras que concentran su esencia rural y ferroviaria. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto práctico para viajeros, mientras preserva una atmósfera serena y comunitaria lejos del ajetreo urbano.