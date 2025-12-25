El pueblo de paso que tiene tan sólo 30 cuadras en total

Beazley se fundó en 1905 gracias a la expansión del ferrocarril General San Martín, que estableció una estación en el tramo entre Justo Daract y La Paz. Su nombre honra a Francisco Julián Beazley, interventor federal en San Luis en 1904. La donación de tierras por parte de Salvio Cadelago permitió el trazado urbano inicial, incluyendo calles, escuela y estación de tren.

pueblo beazley 2 El ingreso al pueblo ubicado en San Luis.

Hoy, Beazley mantiene su vínculo con el ferrocarril, aunque el servicio de pasajeros ha variado con el tiempo. Cuenta con una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario, cuya fiesta patronal se celebra el 7 de octubre. La imagen de la virgen data de principios del siglo XX y fue donada por la catedral de San Luis. El pueblo ofrece servicios básicos como escuela, municipio y comercios.

Beazley es un típico pueblo de paso en San Luis, con apenas 30 cuadras que concentran su esencia rural y ferroviaria. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto práctico para viajeros, mientras preserva una atmósfera serena y comunitaria lejos del ajetreo urbano.