¿Viajás a la costa argentina? El pueblo ideal para descansar a mitad de camino

Este lugar es muy utilizado por familias y viajeros que van hacia la costa bonaerense o marplatense. Está aproximadamente a mitad de camino para quienes vienen de provincias como Mendoza, San Luis o Córdoba, permitiendo romper el viaje en un punto con estaciones de servicio, restaurantes y alojamientos accesibles. En verano, se llena de turistas de paso que aprovechan su ubicación para pernoctar y continuar al día siguiente con más energía.

pueblo huinca renanco 3 Es el pueblo ideal para descansar una noche antes de seguir viaje.

El pueblo que es un parador

El pueblo en cuestión es Huinca Renancó, ubicado en el sur de la provincia de Córdoba, aunque muy cerca del límite con La Pampa. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 35, una vía clave que conecta el interior con Bahía Blanca y luego la costa. Con una población de alrededor de 10.000 habitantes, es una ciudad tranquila rodeada de campos agrícolas.