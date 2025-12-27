La documentación obligatoria para salir a la ruta en tu auto y evitar multas

Si bien el último año estuvo marcado por debates sobre la digitalización, la Ley de Tránsito 24.449 continúa siendo el marco regulatorio vigente, exigiendo una serie de documentos y elementos de seguridad indispensables para evitar multas o la retención del vehículo.

Para transitar por cualquier ruta nacional, el conductor debe portar:

Documento Nacional de identidad: obligatorio en formato físico y vigente.

obligatorio en formato físico y vigente. Licencia de conducir: se acepta la versión digital de la app MiArgentina (con QR renovable cada 24 horas). Debe estar emitida por la misma jurisdicción que figura en el domicilio del DNI.

se acepta la versión digital de la app MiArgentina (con QR renovable cada 24 horas). Debe estar emitida por la misma jurisdicción que figura en el domicilio del DNI. Cédula de Identificación del automotor: puede ser digital, aunque se recomienda portar la física ante la exigencia de algunas provincias. Si el conductor no es titular, debe contar con la autorización de manejo gestionada en la misma aplicación (o la vieja tarjeta azul en caso de que alguno la tenga vigente todavía)

puede ser digital, aunque se recomienda portar la física ante la exigencia de algunas provincias. Si el conductor no es titular, debe contar con la autorización de manejo gestionada en la misma aplicación (o la vieja tarjeta azul en caso de que alguno la tenga vigente todavía) Seguro obligatorio: se debe acreditar la póliza vigente (formato digital o impreso).

se debe acreditar la póliza vigente (formato digital o impreso). VTV-RTO: la oblea debe estar pegada y vigente. Circular con la verificación vencida es motivo de infracción grave. En provincias como Mendoza están entregando un papel impreso con un código QR, ya que sufre la escasez de calcos.

Rutas de Córdoba: tolerancia cero al alcohol y luces bajas

Para quienes deban transitar por rutas cordobesas, la Policía Caminera recuerda que rige Alcoholemia Cero. Además, es obligatorio el uso de luces bajas encendidas en todo momento, advirtiendo que las luces de posición o automáticas no sustituyen este requisito legal. Los de las luces bajas también está vidente en Mendoza.

Seguridad infantil y mascotas

La normativa nacional es estricta respecto a los ocupantes más vulnerables en un automotor:

Niños: menores de 10 años deben viajar siempre en el asiento trasero. Es primordial el uso de sillas de transporte (SRI) según su anatomía, asegurando que el cinturón pase por el pecho y no por el cuello.

Mascotas: deben viajar en el asiento trasero, preferentemente en un canil sujeto al cinturón de seguridad o, en su defecto, con un arnés acoplado al sistema de anclaje del vehículo. Bajo ninguna circunstancia pueden viajar en la falda del conductor o acompañante.

Elementos de seguridad y estado del auto

Antes de salir a la ruta, se debe verificar que el vehículo cuente con:

Patentes legibles y originales.

Matafuegos con carga vigente (al alcance del conductor).

Balizas portátiles.

Rueda de auxilio, criquet y llave de ajuste.

rueda-de-auxilio-auto.jpg La rueda de auxilio es otra de los elementos de seguridad que no pueden faltar en el auto.

Además se recomienda una revisión mecánica integral que incluya:

Frenos.

Neumáticos.

Luces.

Niveles de fluidos para garantizar un viaje seguro frente a las altas temperaturas y condiciones climáticas del verano.

Fuente: Cadena 3