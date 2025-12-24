El Emetur (Ente Mendoza Turismo) y Banco Nación firmaron un convenio para ofrecer préstamos a quienes quieran viajar en vacaciones y así poder financiar el costo del alojamiento en cabañas y hoteles, además de otros servicios turísticos.
Mendoza acordó con Banco Nación préstamos para el alojamiento turístico y gastos en vacaciones
El Emetur firmó un acuerdo con Banco Nación. Destacan que los préstamos a 18 meses permiten financiar estadía "sin afectar el límite de la tarjeta de crédito"
A eso se orienta el programa “Viajá +”, una nueva línea de financiamiento orientada a facilitar el consumo turístico, durante el verano, lo que para Emetur permitirá "el acceso planificado a servicios turísticos en todo el país".
Es un préstamo personal sólo para alojamiento en cualquier destino nacional, al 28% (TNA) a devolver hasta en 18 meses. Y, según el Banco Nación "permite financiar la estadía sin afectar el límite de las tarjetas de crédito".
Para implementar el programa Viajá + en Mendoza, Emetur facilitó al Banco Nación el listado de los prestadores turísticos habilitados en Mendoza, parte de los 2.500 que hay en todo el país. El objetivo: promover la oferta formal de alojamientos frente a la competencia desleal.
Gabriela Testa: "Facilita el alojamiento y la formalidad"
"Tuvimos varias reuniones con autoridades del Banco Nación para ordenar aspectos operativos y garantizar que el beneficio llegue a prestadores inscriptos y a consumidores de manera clara y segura”, señaló la titular del Emetur, Gabriela Testa.
La funcionaria valoró la "importancia estratégica" del programa de préstamos para el turismo, que se presentó en Buenos Aires con la presencia del director de la Casa de Mendoza, Pablo Hortal.
Para Testa, Viajá + no solo sirve para solventar el gasto en alojamiento sin usar la tarjeta sino que "al mismo tiempo fortalece la formalidad y trazabilidad. Es una forma concreta de estimular la demanda turística en un contexto económico desafiante".
El programa de financiamiento para las vacaciones lanzado por el Nación tiene un alcance proyectado de más de 15 millones de clientes o tomadores, y 250.000 empresas y/o prestadores en distintos puntos turísticos del país.
Condiciones y destino de los préstamos para vacaciones
Si bien el foco está puesto en estimular el gasto en alojamiento, la línea de préstamos también incluye a servicios conexos como el transporte y excursiones, entre otros.
Así, lo que hay que saber de la operatoria es:
- Son préstamos a sola firma por hasta $5.000.000, que se gestionan por la app “BNA, con tasa fija del 28% TNA y plazos de 9, 12, 15 y 18 meses.
- Se pueden destinar a gastos en hotelería, hosterías y balnearios.
- En hoteles y hosterías aplica un plan de 12 cuotas sin interés.
- Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés.
- Balnearios (sólo para Buenos Aires): 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés con MODO de “BNA +”.
- Camino gastronómico: ofrece 20% de ahorro con tope de $10.000 por compra pagando con MODO desde “BNA+”.
- Productos regionales: también un 20% de ahorro con tope de $20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés.
- Alquiler de autos: Hasta 12 cuotas sin interés.
- Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.
Una condición para acceder: tanto el consumidor como el prestador deben ser clientes del Banco Nación.