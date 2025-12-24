Mendoza acordó con Banco Nación préstamos para el alojamiento turístico y gastos en vacaciones

Para implementar el programa Viajá + en Mendoza, Emetur facilitó al Banco Nación el listado de los prestadores turísticos habilitados en Mendoza, parte de los 2.500 que hay en todo el país. El objetivo: promover la oferta formal de alojamientos frente a la competencia desleal.

image Gabriela Testa, de Emetur, con funcionarios del Banco Nación, en una reunión para definir los términos de la nueva línea de préstamos Foto: Gobierno de Mendoza

Gabriela Testa: "Facilita el alojamiento y la formalidad"

"Tuvimos varias reuniones con autoridades del Banco Nación para ordenar aspectos operativos y garantizar que el beneficio llegue a prestadores inscriptos y a consumidores de manera clara y segura”, señaló la titular del Emetur, Gabriela Testa.

La funcionaria valoró la "importancia estratégica" del programa de préstamos para el turismo, que se presentó en Buenos Aires con la presencia del director de la Casa de Mendoza, Pablo Hortal.

Para Testa, Viajá + no solo sirve para solventar el gasto en alojamiento sin usar la tarjeta sino que "al mismo tiempo fortalece la formalidad y trazabilidad. Es una forma concreta de estimular la demanda turística en un contexto económico desafiante".

El programa de financiamiento para las vacaciones lanzado por el Nación tiene un alcance proyectado de más de 15 millones de clientes o tomadores, y 250.000 empresas y/o prestadores en distintos puntos turísticos del país.

Condiciones y destino de los préstamos para vacaciones

Si bien el foco está puesto en estimular el gasto en alojamiento, la línea de préstamos también incluye a servicios conexos como el transporte y excursiones, entre otros.

Así, lo que hay que saber de la operatoria es:

Son préstamos a sola firma por hasta $5.000.000 , que se gestionan por la app “BNA, con tasa fija del 28% TNA y plazos de 9, 12, 15 y 18 meses.

, que se gestionan por la app “BNA, con y plazos de Se pueden destinar a gastos en h otelería, hosterías y balnearios .

. En hoteles y hosterías aplica un plan de 12 cuotas sin interés .

aplica un plan de . Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés.

nacionales: sin tope y hasta sin interés. Balnearios (sólo para Buenos Aires): 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés con MODO de “BNA +”.

(sólo para Buenos Aires): y hasta con MODO de “BNA +”. Camino gastronómico : ofrece 20% de ahorro con tope de $10.000 por compra pagando con MODO desde “BNA+”.

: ofrece con tope de por compra pagando con MODO desde “BNA+”. Productos regionales : también un 20% de ahorro con tope de $20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés.

: también un de ahorro con por mes y hasta sin interés. Alquiler de autos : Hasta 12 cuotas sin interés.

: Hasta 12 cuotas sin interés. Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.

Una condición para acceder: tanto el consumidor como el prestador deben ser clientes del Banco Nación.