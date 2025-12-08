La titular del Emetur afirmó que Mendoza fue el destino más elegido por los turistas el finde XL

Uno fue la fiesta de música electrónica con el DJ Hernán Cattáneo como figura y principal atractivo, que colmó la capacidad de alojamiento de la zona de Potrerillos y sus alrededores entre el viernes 5 y este lunes 8 de diciembre.

Gabriela Testa defendió la expropiación de Penitentes.jpg Gabriela Testa, del Emetur, admitió que las dos fiestas realizadas este finde XL convirtieron a Mendoza en "el destino más elegido por los turistas".

Por otra parte, el finde XL también tuvo otra fiesta que movilizó a miles de mendocinos y turistas: la Fiesta de la Cerveza, "que cumple 18 años de celebración continua", resaltó Testa.

Alta montaña con 97% de ocupación hotelera

Lo dicho: los espectáculos generaron la mayor proporción de turistas que eligieron a Mendoza como destino. Y además de Potrerillos, Cacheuta fue otra locación elegida por la realización del Arcana Experience.

Así, de acuerdo con los primeros datos del Emetur, "en la zona de Potrerillos y Cacheuta hubo picos de ocupación hotelera de 97%. Y cerca del 90% en Gran Mendoza".

Pero no todas las zonas turísticas de la provincia se vieron favorecidas por el feriado y el fin de semana extendido. Así, el Sur registró un nivel de apenas 40%, concentrado en San Rafael.

Los casi 60.000 turistas que pasaron por Mendoza entre el viernes 5 y el lunes 8 significaron ingresos estimados en $12.800 millones. La estadía promedio fue de 2,5 días y por persona el gasto promedió los $89.000 diarios.

image La multitudinaria Fiesta de la Cerveza cumplió 18 años con un gran marco de público, incluidos turistas

“Los números fueron muy buenos y superaron nuestras expectativas. Venimos de un fin de semana largo de cuatro días, hace apenas 20 días y aun así hubo un gran flujo turístico", resumió Gabriela Testa.

Más gasto, menos estadía

A nivel nacional, los primeros datos muestran una ocupación promedio de 76% al cabo del último de los findes XL del año, según el análisis de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).

El fin de semana extendido por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), atrajo 43,5% más turistas de viaje por el país. Eso arrojó un gasto total acumulado de $249.370 millones, 20,1% más que hace dos años en esta fecha.

Cada viajero gastó un promedio de $90.495, lo que significa 8,8% más. Sin embargo, bajó la estadía promedio, lo que confirma que, como en otros findes XXL, hay un turismo en parte más "gasolero".

image Aunque el gasto promedio estuvo apenas por debajo del promedio nacional, la ocupación hotelera en Mendoza, con 2,5 noches, superó a los registros en otros destinos del país

Fueron, de acuerdo al informe, 1.377.810 turistas los que viajaron. Pero la estadía promedio se redujo en comparación con 2023: pasó de 2,6 días a dos noches.

CAME comparó los datos de estas fechas con el mismo finde largo del 2023, ya que el año pasado no hubo feriado.