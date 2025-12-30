El pueblo perdido de 300 habitantes que es ideal para el astroturismo

Caminiaga forma parte del antiguo Camino Real al Alto Perú, una vía histórica de la época colonial. Su paisaje incluye relieves suaves, algarrobos y un clima templado. Cerca está el Cerro Colorado, con sitios arqueológicos indígenas, lo que suma interés cultural a la visita.

pueblo caminiaga 2 El cartel de ingreso al pueblo cordobés.

Una de las principales razones para visitar Caminiaga es el astroturismo. El cielo inmenso y despejado del norte cordobés permite observar estrellas, planetas y constelaciones de manera impresionante. Hay actividades organizadas, como caminatas nocturnas o sesiones de observación guiada, que aprovechan esta oscuridad natural.

Además del cielo nocturno, el pueblo ofrece otros atractivos simples: una plaza principal, una iglesia colonial dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria, fiestas populares y gastronomía regional. Es ideal para quienes buscan desconectar, caminar por el entorno natural o combinar la observación astronómica con un poco de historia local. Con su población pequeña y su ubicación apartada, Caminiaga sigue siendo un tesoro escondido perfecto para una escapada tranquila.