Padrinazgo voluntario: más de 200 mendocinos acompañan a niños y el Gobierno busca más personas

Así lo expresó Eugenia Guglieri, la funcionario a cargo del programa.

Los requisitos para participar en el programa de padrinazgo en Mendoza

Aunque no son muchos, sí hay requisitos a cumplir, porque implica una predisposición de los interesados. "Lo que proponemos es que, al menos una vez por semana, el padrino pueda sacarlo a pasear, llevarlo a compartir el día o si puede ser más días también, en familia, acompañarlos desde otro lugar, en otros espacios. Porque ellos ya viven en la residencia, tienen actividades, van a la escuela, ahora van en la escuela de verano”, dijo Guglieri.

También destacó la importancia de la compañía de un adulto en la etapa que viven estos niños, que es de una transición, de separación de su familia de origen a una definitiva o a la revinculación con su familia de origen.

El programa requiere de, al menos, un paseo por semana.

"Después, por supuesto, pueden seguir en contacto con ellos, pero desde otro rol, si el niño vuelve a su seno familiar o tiene su familia definitiva”, aclaró Guglieri.

La importancia real de este camino -según Guglieri- radica en que “los humanos nacimos para vivir con un otro que nos quiera, que nos ame, que nos cuide. Durante el tiempo de permanencia en la residencia, tener un referente que también les puede enseñar y contarles de que los adultos sí son un espacio seguro, que sí nos pueden cuidar y que sí pueden hacer por ellos muchas cosas para que se sientan bien y sean felices”.

Previo a ser madrina o padrino, hay un proceso de admisión que incluye entrevistas psicológicas y sociales. De hecho, “se busca un perfil adecuado para cada NNyA, considerando sus necesidades”.

Cómo inscribirse en el programa

Desde el gobierno explicaron que para sumarse se puede enviar un correo electrónico a [email protected] o registrarse en este formulario. Uno de los requisitos que remarcaron desde el Ministerio de Educación es que todo el grupo familiar esté de acuerdo, porque todas las personas convivientes tienen que estar dispuestas a hacer esta tarea.

Además, es necesario ser mayor de edad, no estar inscripto en el Registro de Adopción, no ser deudor alimentario ni tener limitada la responsabilidad parental y no tener antecedentes penales.