La guardería del terror: tenían a más de 50 bebés maniatados en el piso para que no molestaran

Embed INDONESIA | IMÁGENES SENSIBLES : LITTLE ARESHA, LA GUARDERÍA DEL TERROR.



Decenas de niños pequeños, muchos apenas de 2 años, fueron encontrados tendidos sin vida en el suelo como muñecos desechados en la guardería Little Aresha en Yogyakarta, Indonesia. Sus manos y pies… pic.twitter.com/jXGo4QKOU3 — XAlertNow (@xalertnow) April 27, 2026

La guardería del terror en Indonesia

Las condiciones dentro de la guardería eran inhumanas. Los niños, muchos de menos de 2 años, eran maniatados desde su llegada por la mañana hasta poco antes de que los recogieran sus padres. Los trapos se ataban a puertas o se usaban como cuerdas para inmovilizarlos y que “no molestaran” ni interfirieran con los demás. Permanecían tirados sobre el piso de habitaciones hacinadas y con mínima ventilación, sin camas ni espacio para moverse. Solo se les soltaba temporalmente para comer, bañar o tomar fotos que se enviaban a los padres como supuesta prueba de cuidado.

Según la Policía de Indonesia, de los 103 niños registrados en Little Aresha, al menos 53 fueron identificados como víctimas de violencia física y negligencia. Las autoridades confirmaron que el maltrato infantil se prolongó durante meses, posiblemente más de un año.

guarderia indonesia La guardería que quedó en el centro de la lupa en Indonesia.

Las autoridades de Indonesia calificó el caso como más sistemático que otros incidentes similares ocurridos dentro del país. Los niños no solo sufrían restricción física, sino también condiciones insalubres y falta total de estimulación adecuada para su edad.

La guardería operaba sin licencia oficial de la municipalidad. A pesar de ello, se publicitaba como un lugar premium con programa trilingüe (indonesio, inglés y javanés), habitaciones con aire acondicionado, actividades lúdicas y atención holística.

Tras el allanamiento, la policía de Indonesia detuvo inicialmente a alrededor de 30 personas y formalizó a 13 como sospechosos. Entre ellos se encuentran el jefe de la fundación que operaba la guardería, la directora y 11 cuidadoras. Todos fueron imputados por violencia y negligencia infantil.