En abril de 2026, Indonesia se vio sacudida por uno de los casos de maltrato infantil más estremecedores de los últimos años. Una guardería fue allanada por la policía el viernes 24 de abril tras la denuncia de una exempleada que alertó sobre prácticas sospechosas. Y todo fue confirmado con el operativo policial.
La guardería del terror: tenían a más de 50 bebés maniatados en el piso para que no molestaran
El caso ha provocado un fuerte repudio social y ha puesto en evidencia fallas en la supervisión de guarderías privadas en Indonesia
Se trata de la guardería Little Aresha. Videos y fotografías que circularon en redes sociales mostraron a decenas de bebés y niños acostados en el piso, solo con pañales o sin ropa, con manos y pies atados con trapos.
El caso, rápidamente conocido como la guardería del terror, generó indignación nacional e internacional por la crueldad sistemática contra niños tan pequeños y porque hay más de una docena de detenidos.
La guardería del terror en Indonesia
Las condiciones dentro de la guardería eran inhumanas. Los niños, muchos de menos de 2 años, eran maniatados desde su llegada por la mañana hasta poco antes de que los recogieran sus padres. Los trapos se ataban a puertas o se usaban como cuerdas para inmovilizarlos y que “no molestaran” ni interfirieran con los demás. Permanecían tirados sobre el piso de habitaciones hacinadas y con mínima ventilación, sin camas ni espacio para moverse. Solo se les soltaba temporalmente para comer, bañar o tomar fotos que se enviaban a los padres como supuesta prueba de cuidado.
Según la Policía de Indonesia, de los 103 niños registrados en Little Aresha, al menos 53 fueron identificados como víctimas de violencia física y negligencia. Las autoridades confirmaron que el maltrato infantil se prolongó durante meses, posiblemente más de un año.
Las autoridades de Indonesia calificó el caso como más sistemático que otros incidentes similares ocurridos dentro del país. Los niños no solo sufrían restricción física, sino también condiciones insalubres y falta total de estimulación adecuada para su edad.
La guardería operaba sin licencia oficial de la municipalidad. A pesar de ello, se publicitaba como un lugar premium con programa trilingüe (indonesio, inglés y javanés), habitaciones con aire acondicionado, actividades lúdicas y atención holística.
Tras el allanamiento, la policía de Indonesia detuvo inicialmente a alrededor de 30 personas y formalizó a 13 como sospechosos. Entre ellos se encuentran el jefe de la fundación que operaba la guardería, la directora y 11 cuidadoras. Todos fueron imputados por violencia y negligencia infantil.