El Ministerio de Salud colocó 467 vacunas en 2 días a niños que estaban fuera del esquema obligatorio

vacunación niños El ministerio de Salud ya realizó 29 denuncias a padres que no vacunaban a sus hijos. Foto: gentileza Ministerio de Salud

Casi 500 vacunas en menos de una semana

Según el relevamiento oficial, en apenas dos días se colocaron 467 vacunas del calendario obligatorio. En el caso de la triple viral, se aplicaron 80 primeras dosis y otras 35 correspondientes a la segunda dosis. Para varicela, se registraron 71 primeras aplicaciones y 71 más como segunda dosis o refuerzo.

También se colocaron 71 dosis contra el meningococo, 41 vacunas contra la polio y 52 refuerzos de neumococo. A ese esquema se suman 53 dosis contra la hepatitis A. En muchos casos se trató de niños que nunca habían sido vacunados; en otros, de esquemas incompletos que finalmente se retomaron.

Denuncias para resguardar el derecho a la salud de los niños

La estrategia provincial que impulsa la cartera sanitaria gestionada por el ministro Rodolfo Montero tiene como finalidad elevar las coberturas y evitar brotes de enfermedades prevenibles, muchas de ellas ya erradicadas.

La preocupación se basa en datos reales: en Argentina se registra un rebrote de sarampión y en otras jurisdicciones ya hubo muertes por tos convulsa, dos patologías que pueden prevenirse con vacunas incluidas en el calendario nacional.

Vacunas incluidas en el calendario obligatorio y gratuito

Desde el área de Inmunizaciones remarcan que las vacunas son gratuitas, seguras y obligatorias, y que están disponibles durante todo el año en el sistema público de salud. Las denuncias judiciales, explican, no buscan castigar sino garantizar el derecho a la salud de los niños.

Los números de la última semana parecen confirmar ese enfoque: la intervención del Estado logró que muchas familias se acercaran a vacunar. Para las autoridades sanitarias, sostener este ritmo es clave para recuperar coberturas y reforzar la protección colectiva frente a enfermedades que nunca dejaron de estar latentes.