La decisión del Ministerio de Salud de comenzar a denunciar a padres que no llevan a sus hijos a colocarse las vacunas tuvo un impacto inmediato. En apenas dos días se aplicaron casi 500 dosis a niños que no tenían el calendario al día o que directamente no habían iniciado los esquemas obligatorios.
El Ministerio de Salud colocó 467 vacunas en 2 días a niños que estaban fuera del esquema obligatorio
Fue tras las denuncias realizadas por la cartera que dirige Rodolfo Montero, que ya alcanzan las 29. De los primeros 10 denunciados, 4 ya vacunaron a sus hijos
El dato surge del Departamento de Inmunizaciones de la provincia y muestra un cambio de comportamiento claro: mientras avanzan las presentaciones judiciales -la semana pasada fueron 10 y actualmente suman 29-, también crece la demanda en los vacunatorios públicos.
La estrategia tiene que ver con recuperar coberturas y también con prevenir enfermedades que actualmente encienden alertas sanitarias en el país.
Casi 500 vacunas en menos de una semana
Según el relevamiento oficial, en apenas dos días se colocaron 467 vacunas del calendario obligatorio. En el caso de la triple viral, se aplicaron 80 primeras dosis y otras 35 correspondientes a la segunda dosis. Para varicela, se registraron 71 primeras aplicaciones y 71 más como segunda dosis o refuerzo.
También se colocaron 71 dosis contra el meningococo, 41 vacunas contra la polio y 52 refuerzos de neumococo. A ese esquema se suman 53 dosis contra la hepatitis A. En muchos casos se trató de niños que nunca habían sido vacunados; en otros, de esquemas incompletos que finalmente se retomaron.
Denuncias para resguardar el derecho a la salud de los niños
La estrategia provincial que impulsa la cartera sanitaria gestionada por el ministro Rodolfo Montero tiene como finalidad elevar las coberturas y evitar brotes de enfermedades prevenibles, muchas de ellas ya erradicadas.
La preocupación se basa en datos reales: en Argentina se registra un rebrote de sarampión y en otras jurisdicciones ya hubo muertes por tos convulsa, dos patologías que pueden prevenirse con vacunas incluidas en el calendario nacional.
Vacunas incluidas en el calendario obligatorio y gratuito
Desde el área de Inmunizaciones remarcan que las vacunas son gratuitas, seguras y obligatorias, y que están disponibles durante todo el año en el sistema público de salud. Las denuncias judiciales, explican, no buscan castigar sino garantizar el derecho a la salud de los niños.
Los números de la última semana parecen confirmar ese enfoque: la intervención del Estado logró que muchas familias se acercaran a vacunar. Para las autoridades sanitarias, sostener este ritmo es clave para recuperar coberturas y reforzar la protección colectiva frente a enfermedades que nunca dejaron de estar latentes.