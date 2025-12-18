Dorrego celebra la reapertura de la Biblioteca Popular Daniel Talquenca

Un espacio cultural en Dorrego

Ubicada en pleno corazón del Boulevard Dorrego, sobre calle Dorrego al 2809, casi esquina Tandil, la biblioteca cumple un rol fundamental en la vida del distrito, fortaleciendo la identidad local y el acceso al conocimiento.

Biblioteca Popular Daniel Talquenca La Biblioteca Popular Daniel Talquenca queda frente al Boulevard Dorrego.

Desde sus orígenes, la Biblioteca Popular Daniel Talquenca se ha consolidado como mucho más que un espacio para leer libros. Es un centro cultural abierto a la comunidad, donde niños, jóvenes y adultos pueden descubrir talentos, capacitarse, expresarse artísticamente y compartir experiencias con los vecinos.

Servicios, talleres y actividades culturales

En la actualidad, la biblioteca cuenta con un catálogo de más de 7.000 libros y una infraestructura preparada para múltiples actividades culturales. Entre sus principales propuestas se destacan:

Talleres culturales y educativos, que se están renovando para el próximo año y estarán destinados a distintas edades.

Sala de Usos Múltiples (SUM) “Marta Tillar”, inaugurada en 2018, en homenaje a una querida docente y vecina de Dorrego.

Eventos culturales abiertos a la comunidad, como ciclos de cine, ferias de artesanos, varietés culturales y presentaciones de libros.

evento en biblioteca en Dorrego Evento de música latinoamericana y literatura en 2021. Imagen ilustrativa de la biblioteca. Fuente: Instagram @bibliopopulartalquenca.

Cabe destacar que este espacio funciona generalmente en horario vespertino, aunque se recomienda consultar sus redes sociales para conocer horarios específicos y nuevas actividades.

Para obtener más información sobre la biblioteca, se puede contactar al 2613976491, vía correo electrónico a [email protected]. Otra opción es acercarse directamente a su sede en Dorrego.

¿Quién es Daniel Talquenca?

El nombre de la biblioteca rinde homenaje a una de las personalidades más importantes del Nuevo Cancionero mendocino. Talquenca es un importante guitarrista y compositor mendocino de ascendencia huarpe.

Fue amigo íntimo del poeta Armando Tejada Gómez, con quien compuso piezas emblemáticas como la "Tonada larga para el país del sol". Es reconocido por su labor docente y su compromiso con la identidad cultural de Cuyo.