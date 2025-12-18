La Biblioteca Popular Daniel Talquenca ubicada en el distrito de Dorrego, Guaymallén, reabre sus puertas este 18 de diciembre, marcando el inicio de una nueva etapa para la comunidad. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre el evento de reapertura.
Dorrego celebra la reapertura de la Biblioteca Popular Daniel Talquenca
La biblioteca se ubica en el corazón del Boulevard Dorrego, y ofrece un espacio de lectura, arte y creatividad. ¿Cuándo es el evento de reapertura?
El 18 de diciembre a las 19.30 la biblioteca celebrará su reapertura oficial con una nueva comisión directiva al frente de la institución. El encuentro es gratuito y convoca a antiguos socios, vecinos y nuevos interesados en sumarse a este espacio cultural, dando inicio a un nuevo capítulo de crecimiento y participación comunitaria en Dorrego.
"Querida comunidad, nos complace invitarlos a la reapertura de nuestras puertas, un nuevo comienzo lleno de ilusión y alegría", revela la invitación del evento.
Un espacio cultural en Dorrego
Ubicada en pleno corazón del Boulevard Dorrego, sobre calle Dorrego al 2809, casi esquina Tandil, la biblioteca cumple un rol fundamental en la vida del distrito, fortaleciendo la identidad local y el acceso al conocimiento.
Desde sus orígenes, la Biblioteca Popular Daniel Talquenca se ha consolidado como mucho más que un espacio para leer libros. Es un centro cultural abierto a la comunidad, donde niños, jóvenes y adultos pueden descubrir talentos, capacitarse, expresarse artísticamente y compartir experiencias con los vecinos.
Servicios, talleres y actividades culturales
En la actualidad, la biblioteca cuenta con un catálogo de más de 7.000 libros y una infraestructura preparada para múltiples actividades culturales. Entre sus principales propuestas se destacan:
- Talleres culturales y educativos, que se están renovando para el próximo año y estarán destinados a distintas edades.
- Sala de Usos Múltiples (SUM) “Marta Tillar”, inaugurada en 2018, en homenaje a una querida docente y vecina de Dorrego.
- Eventos culturales abiertos a la comunidad, como ciclos de cine, ferias de artesanos, varietés culturales y presentaciones de libros.
Cabe destacar que este espacio funciona generalmente en horario vespertino, aunque se recomienda consultar sus redes sociales para conocer horarios específicos y nuevas actividades.
Para obtener más información sobre la biblioteca, se puede contactar al 2613976491, vía correo electrónico a [email protected]. Otra opción es acercarse directamente a su sede en Dorrego.
¿Quién es Daniel Talquenca?
El nombre de la biblioteca rinde homenaje a una de las personalidades más importantes del Nuevo Cancionero mendocino. Talquenca es un importante guitarrista y compositor mendocino de ascendencia huarpe.
Fue amigo íntimo del poeta Armando Tejada Gómez, con quien compuso piezas emblemáticas como la "Tonada larga para el país del sol". Es reconocido por su labor docente y su compromiso con la identidad cultural de Cuyo.