Los deportistas federados podrán obtener la aptitud física en hospitales y clínicas privadas

El objetivo, establece la norma, es eliminar la heterogeneidad de criterios médicos existentes y adoptar pautas técnicas uniformes para garantizar la seguridad y detectar precozmente factores de riesgo.

Uno de los puntos centrales surge del artículo 3: ahora, las evaluaciones preparticipativas y certificaciones de aptitud física podrán ser realizadas en establecimientos sanitarios públicos o privados.

Otra de las claves es que el Ministerio de Salud estableció que el certificado médico tendrá una vigencia máxima de 12 meses desde su emisión, a menos que el médico determine un plazo menor por razones fundadas.

Y que, para evitar la saturación de los centros de salud al inicio del año deportivo, se dispuso un cronograma para distribuir las renovaciones a lo largo del año: aquellos con vencimientos en enero, febrero o marzo deberán renovar su certificado entre julio y diciembre del año anterior.

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Todos aquellos que tengan certificados vigentes, conservarán su validez original hasta la fecha de vencimiento que tengan consignada.

Por otra parte, la norma también establece la obligación de integrar los certificados y constancias en el sistema de historial clínico digital unificado de Mendoza, que será el único soporte válido para la validación ante federaciones y ligas.

El nuevo protocolo de aptitud física para deportistas

El Protocolo de Evaluación Preparticipativa (EPP) establece los criterios sanitarios uniformes para evaluar a los deportistas federados en Mendoza:

Anamnesis Dirigida: es una indagación obligatoria sobre antecedentes familiares (especialmente muerte súbita) y síntomas de alarma durante el ejercicio, como desmayos, dolor de pecho o fatiga excesiva.

Examen Clínico Integral: incluye antropometría (peso, talla, percentilado), examen del aparato locomotor (postura, simetría, escoliosis) y examen cardiovascular detallado.

Electrocardiograma (ECG) de Reposo: es un estándar obligatorio. En adolescentes, se exige al menos un trazado durante esta etapa de máximo riesgo. Debe interpretarse bajo los Criterios de Seattle para distinguir adaptaciones normales del corazón del atleta de patologías reales.

El certificado para menores deportistas

El protocolo y su matriz de evaluación distinguen tres categorías principales:

Menores de 18 años: el objetivo es detectar cardiopatías congénitas y controlar el crecimiento. Se sugiere usar el término "Constancia de Salud" en lugar de certificado. La ergometría no es obligatoria salvo criterio médico específico.

Mayores de 18 años: se enfoca en detectar factores de riesgo cardiovascular y enfermedades adquiridas. El ECG es anual y obligatorio.

Mayores de 35 años o con Riesgo Cardiovascular: en este grupo, la ergometría (prueba de esfuerzo) es de carácter obligatorio e inexcusable.

Otros estudios obligatorios para deportistas

Laboratorio: se sugiere un hemograma completo para descartar anemia, aunque queda a criterio del médico.

Ecocardiograma Doppler: no es un examen de rutina masiva; solo se solicita ante sospecha fundada de patologías como miocardiopatía hipertrófica o valvulopatías.

Certificados de aptitud física

Al finalizar la evaluación, el médico puede emitir tres tipos de certificaciones:

Aptitud Física.

Aptitud Física Condicionada: con restricciones o necesidad de controles adicionales.

No Aptitud Física: cuando existen contraindicaciones médicas fundadas.

Toda esta información debe integrarse en el sistema de historia clínica digital unificado de la provincia, que será el único soporte válido para validar la aptitud ante las ligas y federaciones.

Responsabilidad compartida

El protocolo subraya que la correcta realización de la evaluación es una responsabilidad compartida entre el profesional médico, el deportista, su familia (en caso de menores) y las instituciones deportivas participantes.