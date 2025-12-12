Rodolfo Montero detalló que de los 10 padres denunciados por no vacunar a sus hijos, 4 lo hicieron

El responsable de la cartera sanitaria recordó que se creó una resolución específica amparándose en el Código Contravencional para sancionar a los padres con multas de hasta $200.000. De todos modos, aclararon que el espíritu es que se cumpla con los derechos del acceso a la salud a los niños.

vacunas bebe El mayor incumplimiento en el calendario de vacunación se da a partir de los 18 meses de vida.

"Las vacunas no pueden quedar atrapadas en la batalla cultural"

Tanto el ministro de Salud, como la jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, insistieron en que las vacunas han sido estudiadas y avaladas por múltiples organismos científicos y el dictamen es unánime: "Las vacunas salvan vidas". Y remató: "Las vacunas no pueden quedar atrapadas en la batalla cultural".

Aguilar confirmó que 4 de los 10 padres denunciados ya cumplieron con la inmunización de sus hijos.

"Sólo en 2 casos los padres que intimamos nos dijeron que no los querían vacunar a los hijos. El resto es por descuido", enfatizó Montero.

La medida de llevar a la Justicia a los padres infractores al calendario de vacunación se da en un contexto de alerta sanitaria en el país: por un lado, el rebrote de casos de sarampión y 7 muertes por tos convulsa. Ambas enfermedades son prevenibles con la vacuna.