El ministro de Salud, Rodolfo Montero, amplió sobre las 10 denuncias en la Justicia contra padres que no cumplen el calendario de vacunación obligatorio de sus hijos. En declaraciones a Radio Nihuil destacó que "la mayoría de los casos es por descuido" y no porque estén en contra de la efectividad de las vacunas. Cuatro de los interpelados cumplieron con lo solicitado.
Rodolfo Montero detalló que de los 10 padres denunciados por no vacunar a sus hijos, 4 lo hicieron
El ministro de Salud profundizó sobre las 10 denuncias que presentó su cartera por incumplimiento al calendario de vacunación: "No vacunar es un delito"
Montero habló con el programa No tenés Cara, después que Diario UNO diera a conocer la noticia: "Mendoza presentó las primeras 10 denuncias del país contra padres que no vacunan a sus hijos" de repercusión nacional porque la provincia es pionera en judicializar estos incumplimientos.
En diálogo, con los periodistas Ricardo Montacuto y Rosana Villegas, recalcó: "No vacunar es un delito y no hay evidencia científica que las vacunas estén relacionadas con enfermedades como el autismo o el cáncer".
El responsable de la cartera sanitaria recordó que se creó una resolución específica amparándose en el Código Contravencional para sancionar a los padres con multas de hasta $200.000. De todos modos, aclararon que el espíritu es que se cumpla con los derechos del acceso a la salud a los niños.
"Las vacunas no pueden quedar atrapadas en la batalla cultural"
Tanto el ministro de Salud, como la jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, insistieron en que las vacunas han sido estudiadas y avaladas por múltiples organismos científicos y el dictamen es unánime: "Las vacunas salvan vidas". Y remató: "Las vacunas no pueden quedar atrapadas en la batalla cultural".
Aguilar confirmó que 4 de los 10 padres denunciados ya cumplieron con la inmunización de sus hijos.
"Sólo en 2 casos los padres que intimamos nos dijeron que no los querían vacunar a los hijos. El resto es por descuido", enfatizó Montero.
La medida de llevar a la Justicia a los padres infractores al calendario de vacunación se da en un contexto de alerta sanitaria en el país: por un lado, el rebrote de casos de sarampión y 7 muertes por tos convulsa. Ambas enfermedades son prevenibles con la vacuna.