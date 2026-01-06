Hay un gran corte de agua por reparaciones en el servicio: qué zona se verá afectada

Además, se realizarán trabajos sobre la red de agua en calle Estrada al 1600 esquina French, en el Barrio 1000 Viviendas de San Fernando. Como consecuencia de esta intervención estará interrumpido el suministro en el barrio desde las 8:00 hasta las 12:00 horas.

A partir de lo expuesto, se recomienda a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles.

Recomendaciones para los usuarios

corte de agua en bs as Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.