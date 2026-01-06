Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 6 de enero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Hay un gran corte de agua por reparaciones en el servicio: qué zona se verá afectada
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, hoy se llevarán adelante trabajos de empalme de cañería de agua frente al Edificio 315 del Barrio Las Catonas. Las tareas, que se iniciarán a primera hora, requerirán la interrupción del suministro en todo el barrio desde las 7:00 hasta las 14:00 horas.
Además, se realizarán trabajos sobre la red de agua en calle Estrada al 1600 esquina French, en el Barrio 1000 Viviendas de San Fernando. Como consecuencia de esta intervención estará interrumpido el suministro en el barrio desde las 8:00 hasta las 12:00 horas.
A partir de lo expuesto, se recomienda a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.