Este lunes habrá corte de agua en un departamento de Mendoza: horarios y zonas afectadas

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

agua Este departamento no tendrá agua este lunes.

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Ciudad. Debido a trabajos de mantenimiento, el lunes 5 de enero, a partir de las 8 h, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable en el barrio La Favorita.

Durante el corte del servicio: