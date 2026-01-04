Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual comunica un corte de agua programado para este lunes 5 de enero. Debido a distintos trabajos, un departamento se quedará sin servicios a lo largo de esta semana. Sigue leyendo para conocer los detalles.
Este lunes habrá corte de agua en un departamento de Mendoza: horarios y zonas afectadas
Este es el departamento que se verá afectado por el corte de agua este lunes 5 de enero. Sigue leyendo para conocer los detalles
AYSAM y nuevos trabajos
Aysam realizó mportantes trabajos en el Área Metropolitana. Estas obras se llevan a cabo en el contexto de un proyecto esencial que la compañía está llevando a cabo con el objetivo de perfeccionar el Sistema de Macrodistribución vigente y la regulación de los acueductos que nutren las reservas de dos de las principales plantas de potabilización en Gran Mendoza.
Con una inversión de más de USD 5.1 millones, el proyecto ya registra un significativo avance con la instalación de 10 caudalímetros. Esta reciente acción se relaciona con la puesta en marcha parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla.
Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.
Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza
Zonas y horarios afectados
AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Ciudad. Debido a trabajos de mantenimiento, el lunes 5 de enero, a partir de las 8 h, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable en el barrio La Favorita.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.