Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para viernes 12 de diciembre en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Anuncian un nuevo corte de agua dejando sin servicio distintas zonas a lo largo de la mañana
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará trabajos de empalme de redes en el marco de la obra de Recambio de Cañerías que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), ejecuta en Maipú.
Para garantizar la intervención, se interrumpirá el suministro de agua en toda la localidad desde las 7:00 hasta las 11:00 am, aproximadamente.
Además, el trabajo, que estaba inicialmente estaba programado para el día de ayer, se pasó para hoy por razones climáticas. Se trata de los trabajos de reparación sobre la cañería de impulsión del campo de bombeo Nueva Suiza. Si bien no se detalló el lapso horario, el servicio se restablecerá paulatinamente cuando terminen los arreglos.
Recomendaciones ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.