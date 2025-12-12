Anuncian un nuevo corte de agua dejando sin servicio distintas zonas a lo largo de la mañana

Para garantizar la intervención, se interrumpirá el suministro de agua en toda la localidad desde las 7:00 hasta las 11:00 am, aproximadamente.

Además, el trabajo, que estaba inicialmente estaba programado para el día de ayer, se pasó para hoy por razones climáticas. Se trata de los trabajos de reparación sobre la cañería de impulsión del campo de bombeo Nueva Suiza. Si bien no se detalló el lapso horario, el servicio se restablecerá paulatinamente cuando terminen los arreglos.

Recomendaciones ante el corte de agua

cuidar el agua ante los cortes Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.