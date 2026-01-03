Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este sábado 3 de enero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
A partir de esta noche empieza un nuevo corte de agua por un lapso de 12 horas: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua por 12 horas
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, hoy, sábado 3, se ejecutará la reparación del Acueducto Moctezuma. Por esa razón, desde esta noche se detendrán las perforaciones de agua que lo abastecen, resintiendo el suministro en Carlos Casares y Pehuajó por un lapso de 12 horas.
Este tipo de avería es consecuencia directa de la gran cantidad de cortes y microcortes de energía que ha sufrido el sistema de producción y transporte en los últimos días, afectando los caudales de manera intermitente, ocasionando diferencias en las presiones y provocando roturas en las cañerías.
Una vez reparada la cañería, las perforaciones irán poniéndose en marcha gradualmente y el suministro se recuperará en forma paulatina.
Recomendaciones ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.