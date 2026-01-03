A partir de esta noche empieza un nuevo corte de agua por un lapso de 12 horas: en qué zona

Este tipo de avería es consecuencia directa de la gran cantidad de cortes y microcortes de energía que ha sufrido el sistema de producción y transporte en los últimos días, afectando los caudales de manera intermitente, ocasionando diferencias en las presiones y provocando roturas en las cañerías.

Una vez reparada la cañería, las perforaciones irán poniéndose en marcha gradualmente y el suministro se recuperará en forma paulatina.

Recomendaciones ante el corte de agua

canilla con agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.