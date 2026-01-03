Con Cuenta DNI ahorrá de lunes a sábado en todos estos supermercados

Estos descuentos con Cuenta DNI estarán vigentes durante todo el mes de enero y te detallamos cuáles son los comercios adheridos y el correspondiente día de la semana.

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-Comercios-de-cercania La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI: uno por uno los ahorros en supermercados durante enero

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes cadenas de supermercados.