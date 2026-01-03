Con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, podés acceder a una gran cantidad de descuentos en diferentes cadenas de supermercados en casi todos días de la semana. Las promociones brindan un ahorro del 10%, 15% y 20% de lunes a sábado.
Con Cuenta DNI ahorrá de lunes a sábado en todos estos supermercados
De lunes a sábado, podés acceder con Cuenta DNI del Banco Provincia a importantes descuentos en diferentes supermercados durante el mes de enero
Estos descuentos con Cuenta DNI estarán vigentes durante todo el mes de enero y te detallamos cuáles son los comercios adheridos y el correspondiente día de la semana.
Cuenta DNI: uno por uno los ahorros en supermercados durante enero
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes cadenas de supermercados.
Estos son los descuentos del Banco Provincia con Cuenta DNI en estos supermercados y los siguientes días:
- Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000.
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $40.000. Con devolución en el acto.
- Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
Las cadenas de Supermercados del interior bonaerense que participan son:
- Actual Supermercados
- Autoservicio 228
- Autoservicio Don Luis
- Distribuidora LAC Tres
- La Amistad
- Red Minicosto
- Sabor Criollo
- Supermercado Caseros
- Supermercado San Lorenzo
- Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII)
- Super Güemes
- Super Sofía
- 5mentarios
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.