Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy viernes 2 de enero de 2026

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este viernes 2 de enero de 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, carnicerías, ferias y mercados, librerías y cuotas sin interés.
Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos descuentos este viernes 2 de enero. Beneficio del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.
- Changomás: 15% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto
- Comercios adheridos con carnicerías incluidas: 20% de ahorro con tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona
- Especial de temporada con 25% de ahorro en grandes marcas (también en la Costa)
- Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona
- Ahorrá en balnearios: 20% de ahorro con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.