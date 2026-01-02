Inicio Sociedad Cuenta DNI
Banco Provincia

Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy viernes 2 de enero de 2026

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este viernes a distintos descuentos y beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y mercados, entre otros

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Con Cuenta DNI podés acceder a muchos descuentos este viernes 2 de enero de 2026.

Con Cuenta DNI podés acceder a muchos descuentos este viernes 2 de enero de 2026.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este viernes 2 de enero de 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, carnicerías, ferias y mercados, librerías y cuotas sin interés.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-enero-2026
La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicaci&oacute;n m&oacute;vil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este viernes a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos descuentos este viernes 2 de enero. Beneficio del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este viernes 2 de enero con Cuenta DNI:

  • Changomás: 15% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto
  • Comercios adheridos con carnicerías incluidas: 20% de ahorro con tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona
  • Especial de temporada con 25% de ahorro en grandes marcas (también en la Costa)
  • Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona
  • Ahorrá en balnearios: 20% de ahorro con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona
Cuenta-DNI-Supermercados
La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar