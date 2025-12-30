La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este martes 30 de diciembre. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados, librerías y cuotas sin interés.
Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy martes 30 de diciembre 2025
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este martes a distintos beneficios y descuentos en supermercados, librerías, ferias y mercados, entre otros
Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este martes a los siguientes beneficios
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este martes 30 de diciembre. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este martes 30 de diciembre con Cuenta DNI:
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.
- Nini Mayorista: 15% de ahorro con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales
- Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses
- Vital Mayorista: 20% de ahorro con tope de reintegro unificado en $10.000 por persona y por semana
- Sodimac: 10% de descuento sin top y acumula con otras promociones en mejoramiento del hogar, construcción y decoración
- Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona
- Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona
- Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecno y muebles
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.