Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy viernes 26 de diciembre 2025

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Cuenta-DNI-diciembre-Banco-Provincia La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este viernes a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este viernes 26 de diciembre. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.