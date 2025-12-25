Cuenta DNI sorprendió a todos sus usuarios con una muy importante nueva funcionalidad

Mientras que aquellas personas que no disponen de una cuenta en dólares, la app Cuenta DNI ofrece la posibilidad de abrirla en el momento, aceptando los términos y condiciones y el cuadro tarifario correspondiente. Una vez completado este paso, la habilitación se concreta en un plazo máximo de 48 horas, tras lo cual la persona usuaria puede comenzar a operar con total normalidad.

Además, la nueva funcionalidad de la billetera digital Cuenta DNI incorpora la opción de transferir dólares, que se encuentra en la misma sección que las transferencias en pesos. El flujo operativo es idéntico al habitual, lo que garantiza una experiencia intuitiva y sin complicaciones.

Por último, al igual que en el resto de las plataformas, la compra y venta de dólares desde Cuenta DNI está disponible los días hábiles de 10 a 15, y no implica ningún costo adicional en el uso de la app.

Las innovaciones del Banco Provincia en 2025

La posibilidad de comprar, vender y transferir dólares con Cuenta DNI se suma a otras innovaciones que el Banco Provincia incorporó durante 2025 como la posibilidad de obtener préstamos e invertir en plazos fijos.

En total, durante todo el año se gestionaron más de 250 mil préstamos personales desde la app, que se convirtió en el principal canal de colocación de este producto. De la misma manera, se realizaron más 400 mil plazos fijos, lo que representó 1 de cada 4 depósitos constituidos con esta modalidad en Banco Provincia.

Además de la posibilidad de operar con dólares, Cuenta DNI incorporó la funcionalidad de pago sin contacto mediante tecnología NFC, que agiliza las compras presenciales y refuerza la seguridad en cada transacción.

En conjunto, todas estas innovaciones consolidan a la billetera digital del Banco Provincia como una plataforma integral, que evoluciona constantemente para responder a las necesidades de sus clientes y brindar soluciones digitales de vanguardia.